我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

將引領轉型 聯想：AI PC普及率3年衝80%

記者黃雅慧／綜合報導
聯想制訂引領AI PC轉型的目標。（取材自微博）
聯想制訂引領AI PC轉型的目標。（取材自微博）

全球個人電腦（PC）巨頭聯想集團執行副總裁、智慧設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi，近期於2025美國消費電子展（CES）期間表示，AI PC在2025年將占據更大市場。他預計AI PC的普及率將在未來兩到三年內達到40%-50%，甚至高達80%。

他特別強調：「AI PC不是偽需求，是何時普及的問題。」

綜合21世紀經濟報導、鈦媒體等中媒報導，Luca指出，聯想的目標是繼續擴大全球領導地位，並引領AI PC的轉型。

談及聯想引領AI PC市場，Luca表示不是透過價格戰，而是通過創新。他稱行業正在變化，現在的技術相較五年前更多元化，晶片供應商也從過去1至1.5個到現在有三至四個，此外從X86架構到ARM架構；以及AI Agent的加入，代表將是一個全新的戰場。在前述新狀態下，AI PC有望實現更多差異化。用戶可以選擇不同的晶片、AI Agent，甚至在設備形態上也可以進行更多創新。

不過，當前外界最關注的是AI PC的「殺手級應用」。Luca指出，短期生產力應用領域預計會率先受益於AI技術的加持。無論是個人用戶的日常辦公需求，還是企業用戶的複雜工作場景，AI都能提供更高效的解決方案。「2025年到2026年是行業應用這些基礎技術交付全新用戶體驗的關鍵時期。」

也因此，Luca認為AI PC不是偽需求，是何時普及的問題。就Luca看來，另一個市場契機是，Windows 11或Windows 10的生命周期將在今年10月結束，這必然會帶來大量的換機需求。

另外，還有4億台設備是疫情期間採購的，到現在已經使用了四到五年，已經進入換機周期。Luca表示，當用戶更換電腦時，出於對未來的考慮，很難找到理由不選擇AI PC，而去購買一台舊款PC。

AI 晶片 疫情

上一則

台積電衝先進製程 昇陽半、中砂等台廠贏家出列

下一則

非酒精飲料大賣 酒廠紛推新品 2028年市場估成長40億元

延伸閱讀

青年活動中心落日條款再延長 救國團駁修法量身訂做

青年活動中心落日條款再延長 救國團駁修法量身訂做
紀事報：查克柏格棄事實查核轉型「讓美國再次偉大化」

紀事報：查克柏格棄事實查核轉型「讓美國再次偉大化」
「最美光二代」接掌400億中企巨頭 32歲的她扛轉型重任

「最美光二代」接掌400億中企巨頭 32歲的她扛轉型重任
轉型肉菜頻遭抗議 加州知名素食連鎖餐廳熄燈

轉型肉菜頻遭抗議 加州知名素食連鎖餐廳熄燈

熱門新聞

量子運算概念股7日盤後股價暴跌，因輝達執行長黃仁勳表示，距離「非常有用的」量子電腦問世，可能還有數十年之遙。(路透)

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

2025-01-07 22:04
她也表示，債市所謂「期限溢價」（term premium）已經「開始回歸正常水準」。(路透)

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

2025-01-08 22:55
特斯拉自上海廠銷往歐洲、加拿大等其他市場的電動車，所採用的即是寧德時代的電池。(路透)

特斯拉為什麼大跌？恐怕跟寧德時代有關

2025-01-08 08:42
查克柏格嘲諷蘋果 「坐享其成20年」。(美聯社)

查克柏格諷蘋果靠喬布斯餘蔭吃老本 「坐享其成20年」

2025-01-11 10:48
美國公債價格10日大跌、長殖利率飆上2023年底來最高，基準的10年期美債利率如今已逼近4.8%，萬一跨越5%門檻，將觸動股市警鈴大響。（路透）

10年期美債殖利率逼近5% 股市如臨大敵？分析師曝重要訊息

2025-01-11 07:20
美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，預料聯準會（Fed）月底將不會進一步降息，美股早盤四大指數盡墨。路透

美就業數據強勁 美債殖利率飆升 道瓊挫逾660點

2025-01-10 11:06

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼