將引領轉型 聯想：AI PC普及率3年衝80%

聯想制訂引領AI PC轉型的目標。（取材自微博）

全球個人電腦（PC）巨頭聯想集團執行副總裁、智慧設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi，近期於2025美國消費電子展（CES）期間表示，AI PC在2025年將占據更大市場。他預計AI PC的普及率將在未來兩到三年內達到40%-50%，甚至高達80%。

他特別強調：「AI PC不是偽需求，是何時普及的問題。」

綜合21世紀經濟報導、鈦媒體等中媒報導，Luca指出，聯想的目標是繼續擴大全球領導地位，並引領AI PC的轉型。

談及聯想引領AI PC市場，Luca表示不是透過價格戰，而是通過創新。他稱行業正在變化，現在的技術相較五年前更多元化，晶片 供應商也從過去1至1.5個到現在有三至四個，此外從X86架構到ARM架構；以及AI Agent的加入，代表將是一個全新的戰場。在前述新狀態下，AI PC有望實現更多差異化。用戶可以選擇不同的晶片、AI Agent，甚至在設備形態上也可以進行更多創新。

不過，當前外界最關注的是AI PC的「殺手級應用」。Luca指出，短期生產力應用領域預計會率先受益於AI技術的加持。無論是個人用戶的日常辦公需求，還是企業用戶的複雜工作場景，AI都能提供更高效的解決方案。「2025年到2026年是行業應用這些基礎技術交付全新用戶體驗的關鍵時期。」

也因此，Luca認為AI PC不是偽需求，是何時普及的問題。就Luca看來，另一個市場契機是，Windows 11或Windows 10的生命周期將在今年10月結束，這必然會帶來大量的換機需求。

另外，還有4億台設備是疫情 期間採購的，到現在已經使用了四到五年，已經進入換機周期。Luca表示，當用戶更換電腦時，出於對未來的考慮，很難找到理由不選擇AI PC，而去購買一台舊款PC。