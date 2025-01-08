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黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

滬指跌破3200點 創業板指跌逾2%

記者林宸誼／即時報導
A股三大指數8日早盤開低走低，滬指盤中跌破3200點，截至8日午間收盤，上證指數跌1.46%、深證成指跌2.38%、創業板指跌2.77%。(新華社資料照)
A股三大指數8日早盤開低走低，滬指盤中跌破3200點，截至8日午間收盤，上證指數跌1.46%、深證成指跌2.38%、創業板指跌2.77%。(新華社資料照)

陸股受到市場對降息的憧憬降溫、美股前一日全面受壓影響，A股三大指數8日早盤開低走低，滬指盤中跌破3200點，截至午間收盤，上證指數跌1.46%、深證成指跌2.38%、創業板指跌2.77%。

盤面上，零售類股逆勢走強，益民集團、華聯股份等漲停；家電類股活躍，春蘭股份漲停。矽光子（CPO）概念回檔，兆龍互連、景旺電子等跌超5%。種業、華為算力、稀土永磁、AI眼鏡等多數類股下跌。全市場超4800股下跌。

興業證券認為，短期角度來看，由於大陸「兩會」前基本面和政策尚待驗證，市場整體仍處於預期驅動的階段，1到2月仍處於政策的空窗期，代表短期可能仍將維持「啞鈴型」配置。

光大證券分析，大陸央行2024年第4季貨幣政策例會、2025年工作會議均提到「擇機降準降息」。第1季是傳統信貸旺季，加上繳稅高峰等因素，預計大陸央行可能在春節前實施降準，呵護市場流動性。

東方證券指出，外部擾動對市場的利空影響逐漸消退，短期投資者風險偏好下降，市場暫時喘息，主要股指將構築短期底部；但中長期看，市場震盪上行格局不變，基於自主可控和符合新質生產力要求的科技創新主題，將是短期熱點。

銀河證券稱，未來投資環境不確定性較強，市場觀點分歧較大。外部面臨地緣因素、貿易政策等風險，對A股市場形成一定壓制，但預期大陸政策將主動作為，基本面修復預期向好，A股業績邊際改善提速，將帶動市場震盪螺旋上漲。2025年大盤股占優勢機率較大，成長股、價值股應均衡策略配置，在政策利多下，科技成長類股值得關注。

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