我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區夜總會外大規模槍擊 至少10人受傷

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

阿里分手大潤發 出清高鑫股權 總價達16.9億美元

記者林宸誼／綜合報導
繼出售銀泰百貨後，阿里巴巴集團1日宣布出售所持高鑫零售全部股權。（記者林宸誼／攝影）
繼出售銀泰百貨後，阿里巴巴集團1日宣布出售所持高鑫零售全部股權。（記者林宸誼／攝影）

繼出售銀泰百貨後，阿里巴巴集團1日發布公告，宣布子公司及New Retail與德弘資本訂立協議，出售所持高鑫零售（大潤發母公司）全部股權，合計占高鑫零售已發行股份總數約78.7%，總價為港幣131.38億元（約16.9億美元），相當每股港幣1.75元（約0.2美元），較最新收盤價港幣2.48元（約0.3美元）折價29%。

此外，高鑫零售發布，新買家擬透過行使強制收購權將公司私有化，強制收購程序完成後，公司將撤銷港交所上市。

阿里指出，出售事項被認為將非核心資產變現的良機，並可利用所得款項更加聚焦於核心業務發展並提升股東回報。公司始終對中國中國消費市場的潛力充滿信心，面向未來，將繼續以技術創新推動消費體驗提升，促進行業高質量增長。

高鑫零售是阿里旗下的中國零售經營商公司，在中國以「大潤發」、「大潤發 Super」及「M會員店」品牌經營連鎖超級市場業務。截至2024年第3季，高鑫零售在陸29個省市206個城市共有466家大賣場、30家中型超市及六家會員店，總建築面積約1349萬平方公尺。

阿里於2017年首次入股高鑫零售，2020年進一步增持後，高鑫零售成為阿里併表子公司。

被收購的高鑫零售成為阿里的「新零售試驗田」。阿里特意從內部挑選出有快消工作經驗的林小海，接棒黃明端成為高鑫零售CEO。任職期間，林小海提出「多業態全管道」戰略，通過數位化和組織創新，完成生鮮自營化的供應鏈能力建設。

根據高鑫零售最新發布的財年半年報業績，半年營收人民幣347.08億元（約47.5億美元），淨利潤人民幣1.86億元（約2548萬美元），實現轉虧為盈。截至2024年第3季，高鑫零售集團員工人數為 8.5萬人。

德弘資本是一家國際性私募股權投資機構。董事長劉海鋒曾領導KKR及摩根士丹利在亞洲的私募股權投資業務，並曾扶植中國眾多龍頭企業，如中國平安、蒙牛乳業、海爾、南孚電池、恒安集團、百麗國際、現代牧業、聯合環境等。

2024年12月17日，阿里公告與另一名少數股東同意將銀泰100%的股權向由雅戈爾集團和銀泰管理團隊成員組成的購買方財團出售，阿里就銀泰出售的所得款項總額約為人民幣74億元（約10.1億美元），預計因出售銀泰虧損約為人民幣93億元（約12.7億美元）。

過去一年，阿里堅定執行戰略聚焦，清晰取捨，面向未來，更好將發展資源聚焦於電商、雲+AI這兩大方向，驅動核心業務長期增長。

投資 供應鏈 利潤

上一則

比亞迪蟬聯中國車市龍頭 去年銷量成長41%達427萬輛

下一則

全球貿易區域化 航運業者轉向青睞中型貨櫃船

延伸閱讀

阿里雲通義千問VL大模型 再降價

阿里雲通義千問VL大模型 再降價
「買一年的貨」美企囤貨避關稅戰 阿里12月GMV年增30%

「買一年的貨」美企囤貨避關稅戰 阿里12月GMV年增30%
阿里轉投資失利 將銀泰百貨股權賣給雅戈爾陣營 慘賠13億美元

阿里轉投資失利 將銀泰百貨股權賣給雅戈爾陣營 慘賠13億美元
阿里賠本出清銀泰百貨 下一個…恐會賣掉高鑫

阿里賠本出清銀泰百貨 下一個…恐會賣掉高鑫

熱門新聞

老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東，25日發布影片，為即將到來的 2024 華為花粉年會預熱。他表示，今年華為上市了別人想得到但做不出來的產品，「明年會有大家想不到的產品，未來還有大家不敢想的產品！」（圖／取自余承東微博）

美國5年制裁失敗？余承東：華為明年有大家想不到的產品

2024-12-25 11:10
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49
信用卡貸款違約狀況大增，顯示在歷經數年高通膨後，收入較低的消費者財務狀況正在惡化。（路透）

全美卡債違約大增 轉銷呆帳額達14年最高

2024-12-29 19:45

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果