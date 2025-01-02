阿里分手大潤發 出清高鑫股權 總價達16.9億美元

繼出售銀泰百貨後，阿里巴巴集團1日宣布出售所持高鑫零售全部股權。（記者林宸誼／攝影）

繼出售銀泰百貨後，阿里巴巴集團1日發布公告，宣布子公司及New Retail與德弘資本訂立協議，出售所持高鑫零售（大潤發母公司）全部股權，合計占高鑫零售已發行股份總數約78.7%，總價為港幣131.38億元（約16.9億美元），相當每股港幣1.75元（約0.2美元），較最新收盤價港幣2.48元（約0.3美元）折價29%。

此外，高鑫零售發布，新買家擬透過行使強制收購權將公司私有化，強制收購程序完成後，公司將撤銷港交所上市。

阿里指出，出售事項被認為將非核心資產變現的良機，並可利用所得款項更加聚焦於核心業務發展並提升股東回報。公司始終對中國中國消費市場的潛力充滿信心，面向未來，將繼續以技術創新推動消費體驗提升，促進行業高質量增長。

高鑫零售是阿里旗下的中國零售經營商公司，在中國以「大潤發」、「大潤發 Super」及「M會員店」品牌經營連鎖超級市場業務。截至2024年第3季，高鑫零售在陸29個省市206個城市共有466家大賣場、30家中型超市及六家會員店，總建築面積約1349萬平方公尺。

阿里於2017年首次入股高鑫零售，2020年進一步增持後，高鑫零售成為阿里併表子公司。

被收購的高鑫零售成為阿里的「新零售試驗田」。阿里特意從內部挑選出有快消工作經驗的林小海，接棒黃明端成為高鑫零售CEO。任職期間，林小海提出「多業態全管道」戰略，通過數位化和組織創新，完成生鮮自營化的供應鏈 能力建設。

根據高鑫零售最新發布的財年半年報業績，半年營收人民幣347.08億元（約47.5億美元），淨利潤 人民幣1.86億元（約2548萬美元），實現轉虧為盈。截至2024年第3季，高鑫零售集團員工人數為 8.5萬人。

德弘資本是一家國際性私募股權投資 機構。董事長劉海鋒曾領導KKR及摩根士丹利在亞洲的私募股權投資業務，並曾扶植中國眾多龍頭企業，如中國平安、蒙牛乳業、海爾、南孚電池、恒安集團、百麗國際、現代牧業、聯合環境等。

2024年12月17日，阿里公告與另一名少數股東同意將銀泰100%的股權向由雅戈爾集團和銀泰管理團隊成員組成的購買方財團出售，阿里就銀泰出售的所得款項總額約為人民幣74億元（約10.1億美元），預計因出售銀泰虧損約為人民幣93億元（約12.7億美元）。

過去一年，阿里堅定執行戰略聚焦，清晰取捨，面向未來，更好將發展資源聚焦於電商、雲+AI這兩大方向，驅動核心業務長期增長。