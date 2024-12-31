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台積先進製程報價喊漲 調升幅度約5%至10%

記者尹慧中／綜合報導

台積電美國亞利桑那州新廠首座廠量產倒數計時，業界傳出，由於美國製造成本至少比台灣高三成，綜合考量美國準總統川普政策、生產成本較高、先進製程產能供不應求等多重因素，台積電明年整體先進製程報價將全面調漲。

至於漲幅，業界評估，由於先進製程供不應求，調升幅度約5%至10%，或透過漲價3%上下與取消折讓優惠都有可能。

產業界觀察，台積電美國廠4奈米產能開出前早已被客戶預訂，也是在客戶群承諾採購才投資設廠，主要是滿足客戶的異地備援與地緣政治相關需求，因當地供應鏈還不完備，導致生產成本較高，客戶普遍能理解。

業界分析，個別客戶依據訂單規模與需求，報價不會一樣。至於美國廠報價本就高於台灣廠，加上初期開出產能規模仍相對小，預期相關價格變化對終端產品與客戶影響有限。

此前，分析師曾於台積電法說會提問價格相關議題，台積電董事長魏哲家當時直言，台積電的策略定價不是對所有產品價格齊頭式平等，台積電所有客戶都在尋求領先發展，公司正在與客戶合作，並在價格與產能上盡力支持客戶所需。

魏哲家當時強調，台積電樂見客戶成功，策略定價是一個持續不斷的過程，進展良好。

就生產成本議題，台積電曾指出，在今日破碎全球化環境下，包含公司和所有其他的半導體製造業者在內，大家的海外晶圓廠成本都更高。台積電將會運用領先的製造技術和大規模製造基地的根本優勢。

台積電認為，該公司將是營運所在地中，最高效、最具成本效益的製造服務提供者，並持續為客戶提供具規模的最先進製程技術，以支持他們的成長。

業界盛傳，台積電美國廠因生產成本高，因區域定價報價較高，不過，因先進製程產能吃緊，台積電先進製程並非只漲美國廠報價，而是因應成本上升而全面漲價，並因應客戶應對川普政策的供應鏈韌性與異地備援生產需求，整體掀起新一波先進製程漲風。

台積電美國亞利桑那州新廠首座廠預計2025年量產，先前除了蘋果執行長庫克2022年12月6日出席台積電亞利桑那州新廠移機典禮致詞，超微（AMD）執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳等也出席見證，業界預期，蘋果、超微、輝達都會是台積電美國新廠主力客戶。

台積電 供應鏈 輝達

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