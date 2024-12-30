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理想智駕大突破 AI推理將上車

記者黃雅慧／綜合報導

理想汽車智駕正在快速迭代，理想表示，其在行業首創「智慧駕駛AI推理可視化」將隨OTA7.0上車，該技術能通過獨特的交互理念將智駕模型的思考推理過程以視覺形式展現給用戶。分析認為該技術尋求智駕交互新方式，有助於提升民眾對於智駕信任度。

理想汽車在自研智駕起步較晚，但其一開始便果斷切入「端到端」（意指整合與自動駕駛有關的感知、決策和執行等相對分散的核心模組）。理想汽車披露，「高速端到端」將於12月底伴隨OTA推送至AD Max用戶，將成為特斯拉之後，全球第二家將端到端技術應用到高速（及環路）自動駕駛（NOA）場景的車企。

儘管中國電動車下半場邁向智慧化是業界共識，但從用戶角度而言，自動駕駛目前要普及仍有難度，因面臨到高階智駕「新司機不敢用，老司機不愛用」的挑戰。

而理想這次推出的技術是什麼？中國汽車媒體車東西具體整理出幾項特色：一是能為用戶展示車機推理過程，用戶等於開啟上帝視角，技術能展示端到端（E2E）和視覺語言模型（VLM）在決策過程中所經歷的思考過程，具體而言就是展示車輛會車、預測行駛路線的機率，並自動選擇最大機率的開法來運作。

第二是注意力系統用於評估實時視頻流中的交通參與者行為及環境路況，通過分析其類型、位置、速度和角度等屬性，輔助E2E模型計算最佳行駛軌跡；第三，最後，VLM展示其在感知、推理和決策過程中的能力。當識別到影響智能駕駛的環境變化和交通規則時，能及時做出合理的推理決策。

車東西報導，前述技術有助駕駛員理解車機意圖，減少被理想NOA「激進」駕駛驚嚇可能性。理想在確保通行效率的前提下，通過新AI推理過程展示給駕駛員，降低系統和用戶之間的信息差來提升用戶信任。

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