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中國工業利潤前11月下滑4.7% 降幅恐20年最慘

記者陳政錄、葉文義／綜合報導
中國前11月規模以上工業企業利潤年減4.7%，11月單月為年減7.3%。（美聯社）
中國前11月規模以上工業企業利潤年減4.7%，11月單月為年減7.3%。（美聯社）

中國國家統計局27日發布數據顯示，今年前11月工業利潤按年降幅擴至4.7%，但11月單月按年降幅縮小至7.3%，表現為近四個月最佳。雖然工業利潤下降速度趨緩，但由於國內消費持續疲弱，預計今年的年度利潤降幅將是20多年來最嚴重的。

中國官方數據顯示，今年前11月規模以上工業企業利潤實現總額為6兆6674.8億元（人民幣，下同，約9191.3億美元），年減4.7%，降幅較上月擴大0.4個百分點；11月單月數據為年減7.3%，較前月收窄2.7個百分點。對此，中國國家統計局解讀說，隨一攬子增量政策加快推出，11月中國工業企業營業收入已由降轉增，利潤降幅持續收窄。

其中，受價格回升、營收轉增帶動，工業企業盈利空間改善，反映企業效益基本面情況的毛利潤降幅連續兩個月收窄。

今年前11月，工業企業實現營業收入123.48兆元，按年增長1.8%；營業成本105.38兆元，增長2.3%；營業收入利潤率為5.4%，年減0.37個百分點。利潤數據與11月出廠價格放緩趨勢一致，生產者物價指數年減2.5%，10月下降2.9%。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧解讀說，11月隨著存量政策有效落實，一攬子增量政策加快推出，政策組合效應持續發揮，帶動規模以上工業生產平穩增長，企業效益持續恢復。

展望後續工業利潤走勢，分析師認為，政策加力將帶動工業企業利潤修復，但上行空間有限。

界面新聞引述民生銀行研究院首席經濟學家溫彬表示，供需不平衡是工業領域的突出矛盾，目前政策轉向投資與消費並重，促進房地產需求、降低居民還款壓力、提振居民消費等均有助於改善需求，緩解供需不平衡，或將推動工業企業利潤恢復向好。不過，外需不確定性及內需偏弱將制約工業企業利潤增長。

招商證券宏觀分析師張靜靜指出，中國國內有效需求有待進一步提升，化債壓力下基建投資同樣面臨壓力，疊加外需不確定性增加或對裝備製造業的影響，因此仍需要觀察地產、基建、製造業三大內需鏈條表現。

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