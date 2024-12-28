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AI助攻下 中國雲端市場規模上季大增11%

記者謝守真／綜合報導

市場分析機構Canalys報告顯示，2024年第3季，中國雲端基礎設施服務市場規模達到102億美元，年增11%，再次進入兩位數的增長軌道。

值得注意的是，中國前三大雲端服務供應商的位置維持不變，阿里雲、華為雲和騰訊雲繼續占據領先地位，共占逾市場70%。

據Canalys微信公眾號，上述報告指，人工智慧（AI）正逐漸成為雲運算採用的重要驅動力，愈來愈多企業將AI功能嵌入基於雲端的應用程序中，以提升智慧化水準並簡化營運效率，如AI智慧推薦和自動化運維等場景在多個行業中得到更廣泛的採用。

中國領先的雲端運算供應商順應全球趨勢，大幅增加對AI基礎設施和高性能計算的投資。此策略是為因應生成式AI和其他前沿技術驅動下，對大規模人工智慧模型訓練和實時推理需求的增長。同時，包括中國電信在內的電信業者也積極探索雲端服務市場的差異化發展路徑。

具體來看，阿里雲持續在中國市場居於首位，市占率達36%，這主要得益於其公共雲業務的推動，其AI相關產品連續五季實現三位數的收入增長，助其鞏固市場地位。目前，已有超過30萬家企業客戶採用阿里雲的AI基礎模型「通義千問」。第二名的華為雲市占率為19%，在AI開發領域的解決方案已應用於30餘個產業和400餘個業務場景。第三則是騰訊雲，市占率為15%。

Canalys稱，阿里雲和騰訊雲進一步增加資本支出，將資源投入到提升計算能力、可擴展性和效率方面。這些投資旨在鞏固其在關鍵策略領域地位，確保能在日益以AI為驅動的市場中保持技術創新與競爭優勢。

AI 雲端 投資

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