本田、日產 在中國銷量大減 上月分別下滑28%、15%

本田汽車11月在中國的銷量較去年同期下降28%，產量則大幅下滑38%，日產同期銷量下降15.1%，當地生產也萎縮26%。（美聯社）

最新數據顯示，本田 汽車（Honda）11月在中國的銷量較去年同期下降28%，產量則大幅下滑38%，日產（Nissan）同期銷量下降15.1%，當地生產也萎縮26%，可見雙方迫切需要合併求出路。

今年前11個月，本田汽車全球銷量達343萬輛，日產汽車則稍超過300萬輛。相較之下，中國最大汽車製造商比亞迪同期銷量達376萬輛，可見本田本周提出等同於併購日產的協議，或許在規模上還有對拚比亞迪的機會。

中國去年超越日本 ，成為全球最大的汽車出口國，預料在2025年會進一步拉開差距。本田和日產兩家公司已被迫縮減在中國的人力和生產規模，而可能參與本田與日產合併的三菱汽車（Mitsubishi），則幾乎已完全退出中國市場。

全球來看，本田上月銷量下降6.7%至32萬4504輛，產量更暴跌20.4%。日產11月全球銷量下降1.3%至27萬8763輛，生產則減少14.3%。

豐田 汽車（Toyota）同日也公布11月全球銷售量，旗下大發工業（Daihatsu）和日野汽車（Hino）在內的車輛銷售量為98萬4348輛，較去年同期減少0.2%。生產量較去年同期下降9.4%，至96萬6921輛。

豐田仍是全球最大的汽車製造商，但正面臨來自美國混合動力車市場的激烈競爭，還有中國本地製造的電動車壓力，不過最新數據也有好消息，從地區來看，豐田11月在中國的銷量增加7.0%至175,983輛，十個月來首次年比增加。

豐田11月的國內產量減少15.8%至344,535輛，原因在於11月上旬豐田富士松工廠（愛知縣刈谷市）和吉原工廠（該縣豐田市）共四條生產線因設備確認作業而停產。1月至11月間，豐田在日本的產量下降7.3%，在中國下降15.2%。

不過，豐田周三收盤股價大漲4.6%，扭轉早盤頹勢，因據日本媒體報導，豐田計劃將股東權益報酬率（ROE）目標提高一倍至20%。豐田近年來ROE介於9%至略低於16%之間。