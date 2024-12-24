中國嚴打債市違規 將重罰3家業者人民幣1000萬元

中國官方嚴打債市違規，業內人士透露，中國人民銀行近來就債券市場違法違規行為重拳出擊，上周約談多家業者後，首批處罰名單已基本確定至少有三家，每家業者料分別罰款人民幣1000萬元（約137萬美元），預料將在近期對外公布。

21世紀經濟報導指出，初步了解，人行的首批處罰名單中至少有三家業者上榜，包括一家中西部的農商行、一家貨幣經紀公司、一家東部沿海的期貨公司，每家罰款金額都在1000萬元以上，被處罰主因是擾亂市場價格、利益輸送、出借帳戶、規避監管、內控缺失等。此次處罰，被不少中國債 市人士認為，是上周人行集中約談多家業者後的餘波，且預計後續還將有更多措施。

報導提到，對此次約談和處罰，中國業界已有傳聞，只是一直在猜測具體執行時間點。還有農商行金融市場部人士稱，人行要維持一個斜率更加陡峭的國債殖利率 曲線的決心是不會改變的，這可帶動社會資本在各行業借短買長，帶動自然投資 規模增長。

而國債殖利率曲線的斜率不僅影響金融產品定價，實際也影響各類資產折現率和商品遠月、近月的持倉成本，較陡的曲線有利推升通膨。