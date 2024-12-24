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中國嚴打債市違規 將重罰3家業者人民幣1000萬元

記者謝守真／綜合報導

中國官方嚴打債市違規，業內人士透露，中國人民銀行近來就債券市場違法違規行為重拳出擊，上周約談多家業者後，首批處罰名單已基本確定至少有三家，每家業者料分別罰款人民幣1000萬元（約137萬美元），預料將在近期對外公布。

21世紀經濟報導指出，初步了解，人行的首批處罰名單中至少有三家業者上榜，包括一家中西部的農商行、一家貨幣經紀公司、一家東部沿海的期貨公司，每家罰款金額都在1000萬元以上，被處罰主因是擾亂市場價格、利益輸送、出借帳戶、規避監管、內控缺失等。此次處罰，被不少中國債市人士認為，是上周人行集中約談多家業者後的餘波，且預計後續還將有更多措施。

報導提到，對此次約談和處罰，中國業界已有傳聞，只是一直在猜測具體執行時間點。還有農商行金融市場部人士稱，人行要維持一個斜率更加陡峭的國債殖利率曲線的決心是不會改變的，這可帶動社會資本在各行業借短買長，帶動自然投資規模增長。

而國債殖利率曲線的斜率不僅影響金融產品定價，實際也影響各類資產折現率和商品遠月、近月的持倉成本，較陡的曲線有利推升通膨。

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