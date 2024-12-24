我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

64歲齊秦驚傳「肺癌末期」太太闢謠：求求各位別咒了

雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

AI熱 台灣工業生產指數 連續9個月正成長

記者江睿智／綜合報導

台灣經濟部統計處23日發布11月工業生產指數為102.35，製造業生產指數102.69，分別年增10.29%、10.73%，表現優於預期，雙創歷年同月次高，呈連九月正成長。預期AI需求支撐下，全年工業生產指數將寫歷年第三高，成長率有望維持一成，結束連二年負成長。

台灣經濟部統計處副處長黃偉傑指出，11月製造業生產呈雙位數成長，一方面是基期因素，二是台灣搭上AI浪潮，高階半導體、伺服器需求增加，帶動資訊電子產業生產動能續增所致，同時也帶動半導體設備及機械設備增產。

他指出，各業中，電子零組件業11月生產指數創歷年單月新高，年增19.07%；其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，帶動12吋晶圓代工增產，年增23.8%，生產指數亦創歷年單月新高。11月電子零組件業及積體電路業生產皆呈連續第11個月正成長趨勢。

此外，電腦電子產品及光學製品業受惠AI應用及雲端資料處理需求成長，帶動伺服器等產品增產，致生產指數創歷年同月新高，年增7.98%，為連續第17個月正成長。

傳產方面，受惠半導體產業先進製程投資動能強勁，加以上年同月比較基數較低，致機械設備業年增7.96%、基本金屬業年增1.72%；化學材料及肥料業則受海外產能開出排擠，加上部分廠商排定歲修而減產，年減2.82%。

AI 雲端 三高

上一則

本田汽車、日產準備合併 為什麼只有本田股票飆漲？

下一則

美股最錢線／降息引爆暴跌 卻是進場良機

延伸閱讀

川普2.0 台將對美增購天然氣 助台廠來美投資

川普2.0 台將對美增購天然氣 助台廠來美投資
保護關鍵技術 政院拍板特定對外投資須先申請

保護關鍵技術 政院拍板特定對外投資須先申請
羅偉任命前X高官掌住房經濟部 首要任務重振市中心

羅偉任命前X高官掌住房經濟部 首要任務重振市中心
再生能源定義未同步刪除 環團：燒垃圾發電仍有後路

再生能源定義未同步刪除 環團：燒垃圾發電仍有後路

熱門新聞

巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38
用戶控告T-Mobile把一項不實收費標為政府規定費用，而轉嫁給用戶達20年。（美聯社）

T-Mobile捏造政府收費20年 轉嫁用戶挨告

2024-12-16 19:31

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌