我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

北京嚴監管 A股退市按加速鍵 今年創紀錄淘汰52家

記者黃雅慧／綜合報導
中國針對資本市場嚴監管，A股退市按下「加速鍵」，2024年退市數量52家創下歷史新高。(中新社資料照片)
中國針對資本市場嚴監管，A股退市按下「加速鍵」，2024年退市數量52家創下歷史新高。(中新社資料照片)

在中國針對資本市場嚴監管下，數據顯示，A股累計已有322家公司退市，其中光是2024年退市數量就有52家，創下歷史新高，其中有38家公司的退市是因虧損導致股價連續20個交易日低於人民幣1元（約0.13美元）。分析認為，中國監管層自2024年以來，明確「應退盡退」的嚴格政策導向，A股退市按下「加速鍵」。

經濟觀察報引述Wind數據顯示，截至18日，A股2024年共有152家公司因觸發退市風險警示紅線而「披星戴帽」（即股價代碼被冠上ST或*ST），年增29.9%。

另從行業來看，在今年退市的公司中，消費、工業、訊息技術行業的公司數量最多，分別為13家、13家、11家。

南開大學金融發展研究院院長田利輝分析，今年A股退市公司數量創歷年新高，反映市場「優勝劣汰」機制的逐步成熟和完善。至於消費和工業行業的退市數量最多，可能與這些行業的競爭激烈、市場飽和等因素有關。

從退市原因來看，年內退市的52家公司中有38家公司以「股價低於面值」原因退市，即連續20個交易日的每日股票收盤價均低於人民幣1元的面值退市，年增90%；11家公司的退市原因為「其他不符合掛牌的情形」，較去年同期減少11家；1家公司的退市原因為「連續四年虧損」。

中國官方在想方設法活絡股市同時，另一隻手也對資本市場嚴加管理。Wind數據顯示，截至18日，2024年A股共有95家公司上市，年減69.6%，是2014年以來首次出現IPO公司數量不足百家的情況。意味A股IPO（首次公開發行）審核趨嚴，市場正在從之前的「寬進嚴出」轉變為「嚴進寬出」趨勢，以提高上市公司的品質。

中國國務院4月推出「新國九條」，明確提出要推動資本市場高質量發展，嚴把發行上市准入關和加大退市監管力度。同日，中國證監會發布「關於嚴格執行退市制度的意見」，要求嚴格執行退市標準，逐步拓寬多元化退出渠道。

國務院

上一則

今年大漲兩倍 Spotify高層售股 2創辦人進帳9億美元

下一則

GDP調查份數少英數據恐失準

延伸閱讀

「中國爵士樂教父」劉元去世 崔健慟：人間一趟留下美好音樂

「中國爵士樂教父」劉元去世 崔健慟：人間一趟留下美好音樂
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先
美再對台軍援軍售 北京外交部：「以武助獨」將引火燒身

美再對台軍援軍售 北京外交部：「以武助獨」將引火燒身
北京恢復龍蝦進口 中澳最後一道貿易障礙解除

北京恢復龍蝦進口 中澳最後一道貿易障礙解除

熱門新聞

美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51
用戶控告T-Mobile把一項不實收費標為政府規定費用，而轉嫁給用戶達20年。（美聯社）

T-Mobile捏造政府收費20年 轉嫁用戶挨告

2024-12-16 19:31
美股16日早盤開高。 路透

美股早盤揚 美超微暴跌 策略師估美元明年觸頂

2024-12-16 10:36
華爾街分析師紛紛調高目標股價，仍趕不上博通的凌厲漲勢。（路透）

市值已逾1兆美元 博通周一股價為什麼再飆漲11%？

2024-12-17 07:20

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先