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受惠刺激政策 中國PC市場明年看增6%

記者謝守真／綜合報導
Canalys預計，2025年中國PC市場將繼續復甦，市場將增長6%。（本報資料照片）
Canalys預計，2025年中國PC市場將繼續復甦，市場將增長6%。（本報資料照片）

市場研究機構Canalys發布最新數據顯示，2024年第3季中國PC出貨量（包括桌上型電腦、筆記型電腦等）總計1110萬台，年減1%。不過，Canalys預計，2025年中國PC市場將繼續復甦，受支持消費者和企業採購的刺激政策影響，桌上型電腦和筆記型市場將增長6%。

該調查表示，儘管中國PC出貨量在第3季小幅減少1%，不過，消費市場出貨量在節前備貨和政府消費激勵舉措的推動下增長4%，由於新產品問世及季度促銷活動，平板電腦出貨量持續維持向上態勢，較去年同期成長5%，達到770萬台。

調查預計，2025年PC市場仍將持續復甦。在中國市場，由於受支持消費者和企業採購的刺激政策影響，當地桌上型電腦和筆記型電腦市場將分別增長9%和4%。不過，平板電腦出貨量在經歷2024年的快速發展後，將於接下來的一年小幅下滑2%，但對人工智慧AI）功能的整合將繼續推動平板在消費市場和教育場景內的滲透。

調查還提到，受中國經濟環境不景氣影響，中小企業和大型企業均需求疲軟，商用市場面臨挑戰，2024年第3季下跌7%。反之，中國政府部門卻出現增長，在政府和教育領域支出復甦的推動下，增速達3%。這類刺激政策有望繼續保持，或將在未來一年推動中國PC市場的復甦。

Canalys分析師徐穎分析，北京政府政策誘因是進入2024年下半年來構成中國經濟情勢的核心要素，中國中央和地方推出的激勵措施提振了零售品銷售，同時也推高高價值PC出貨量，預期這一良好態勢會為第4季的出貨量帶來正面影響。此外，上而下的鼓勵措施正推動中國產業向本土CPU、GPU、平台及原始設備製造商注入更大投資力度。

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