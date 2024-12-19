國科會：將組「晶片台灣隊」衝刺3大產業

第12次全國科學技術會議18日落幕，台行政院長卓榮泰（中）出席致詞。（圖／國科會提供）

台國科會主委吳誠文18日宣布將組「Chip Team Taiwan」（晶片 台灣隊），串聯半導體設計、製造及封測等供應鏈 ，生產並供應台灣百工百業AI 應用及系統服務所需晶片。他並點名機器人、無人機及太空產業是未來晶片台灣隊的重點項目。

每四年召開一次的全國科技會議（簡稱全科會）18日閉幕，由國科會發布總結報告，行政院長卓榮泰出席閉幕典禮致詞並允諾，科技界建言都會落實在國政中，期許業界扮先驅，政府也會大力推動政策，讓台灣不僅能在世界上站穩硬體製造領先地位，更能迅速建立具台灣特色與元素的「大型語言模型」及主權AI，進一步進入主權AI應用時代。

吳誠文表示，國科會將成立「Chip Team Taiwan」，這也是最能體現此次全科會結論的作法，計畫細節將在幾個月內出爐。至於哪些公司入列台灣隊？吳誠文說，先保密一下，串聯起來後，會再對外報告。外界預料，IC設計、半導體等大咖業者可望入列。

吳誠文表示，台灣有完整半導體供應鏈，設計、製造、封裝測試，及正在發展的半導體材料及設備等，但目前供應鏈都是對接到外國市場，很大比率是出口給國際大客戶，並非因應台產業需要，主要是台灣不擅長做終端市場產品開發。

他表示，創新經濟也需要AI，因此未來在主權AI下，發展台產業所需終端產品、應用系統及創新服務。

吳誠文引用台積電董事長暨總裁魏哲家日前在全科會的引言，多功能機器人、無人機是未來兩大方向；此外吳誠文也點名，太空通訊及衛星產業，都需要晶片、半導體。未來不再是買國外設計，在台灣製造後，再繞一圈用在台灣產業上。

吳誠文接受媒體採訪時也表示，台灣現有OneWeb衛星服務頻寬過小，台灣可合作的西方企業還包括在歐洲和加拿大廠商，以開發階段而言，亞馬遜Kuiper目前最成熟，台灣正在洽談是否有合作可能性。

吳誠文強調，台灣在發展自己AI應用及晶片時，也會協助全世界民主自由友善國家，「請他們放心」，「不會發生在發展系統（時），只能去找紅色供應鏈的情況」；台灣要建立安全、韌性供應鏈，這是推動Chip Team Taiwan最重要願景。