中國新能源乘用車 11月零售增逾5成

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（下稱「乘聯會」）9日發布全國乘用車市場分析顯示，11月，中國新能源乘用車市場零售126.8萬輛，同比增長50.5%，環比增長5.9%。

中新社報導，11月，中國新能源乘用車生產達到148.1萬輛，同比增長49.3%，環比增長7.1%，今年1至11月生產1072.7萬輛，同比增長37%；11月新能源乘用車出口8萬輛，同比下降6.3%。此外，當月新能源車國內零售滲透率52.3%，較去年同期滲透率提升12個百分點，已連續5個月突破50%。

統計還顯示，11月中國乘用車市場零售242.3萬輛，同比增長16.5%，環比增長7.1%，今年以來累計零售2025.7萬輛，同比增4.7%。

乘聯會分析稱，11月車市仍延續10月以來的較高景氣度，報廢更新和以舊換新政策效果持續釋放，穩定拉動車市。各車企也藉助「雙十一」活動以及月中廣州車展提升消費者關注度，多重有利因素加持，共同推動11月車市熱度進一步提升。

展望12月份全國乘用車市場，乘聯會指出，12月是車市波動較大的時點，外部經濟環境和季節性需求綜合影響車市，尤其是春節因素影響較大。伴隨著國家「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策的推動，車市零售持續走強，年末衝刺放緩也有利於經銷商全年盈利改善。