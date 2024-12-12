台綜院：內需疲軟 中國今年經濟增長難「保5」

外界關注中國經濟2024年跟2025年能否「保5」，台灣綜合研究院院長吳再益受訪指出，2024全年來講，整個中國的經濟的成長應該可以維持到4.5%至4.8%之間，難以「保5」，2025年在川普 2.0關稅 衝擊下等因素，估計全年經濟增長率會低於4.8%。

台灣綜合研究院與現代財經基金會11日在台北舉行「2025年台灣及主要國家經濟展望」論壇，會上發布2024台灣經濟增長率為4.21%，2025年經濟成長率能達3.16%。同時個別分析主要國家的經濟狀況與前景分析。

對於今年中國經濟狀況，吳再益表示，從數據來看，中國消費跟外人直接投資 （FDI）的數據都在下滑，而中國自身資金現在並不充裕，資金相對匱乏狀態下，整體投資意願是下跌的。

從外需出口來看，吳再益指出，中國最近這兩個月出口數據很高，主要是因為川普即將上任，在預期會有關稅措施下，廠商會加速拉貨。因此年底前估計在面臨高關稅衝擊壓力下，會提早採購，中國出口數據仍高。

展望2025年，吳再益認為，全球經濟延續今年狀態，不會有高的增長，增長率大概維持在2.7%至2.8%之間，在前述狀態下，中國出口受制美國，除非把對美國出口產品轉移至東南亞市場，相信中國方面會針對這部份進行貿易調節。

吳再益說，中國目前最大問題就是通貨緊縮。台綜院報告指出，從通縮脆弱性（DVI）等數據證據顯示，中國目前正經歷有史以來最長的通膨下行壓力。而中國官方勢必要推出刺激政策。

台灣綜合研究院創辦人劉泰英表示，未來影響經濟的不確定因素仍存，但會慢慢減少，他指出，川普上任後對付中國，一定會提高關稅，甚至可能取消最惠國待遇（意味對中平均關稅將升至60%），會對中國經濟造成很嚴重影響。