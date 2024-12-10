內需不振、步入消費淡季 中國通縮陰霾還未退散

中國11月CPI較去年同期微漲0.2%，為五個月最低。（新華社）

中國國家統計局9日公布，11月消費者物價指數（CPI）年漲0.2%，低於外界預期，為五個月最低；11月生產者物價指數（PPI）年降2.5%。顯示中國內需不振，持續面臨通貨緊縮的陰霾。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，11月受氣溫偏高及出行需求回落等因素影響，11月全國平均氣溫為1961年以來歷史同期最高，利於農產品生產儲運，食品中鮮活食品價格大多超季節性下降，其中鮮菜、豬肉、鮮果價格分別下降13.2%、3.4%、3.0%，合計影響CPI月減約0.46個百分點，占CPI總降幅約八成。

董莉娟指出，11月旅遊出行進入消費淡季，飛機票、賓館住宿和旅遊價格分別季節性下降8.6%、7.3%和5.6%。

綜合彭博和路透報導，在國內消費增長仍未恢復至疫情 前水準的背景下，中國經濟將持續面對通縮的壓力。

中國官方9月底曾推出過提振經濟的配套措施，隨後並宣布將斥資人民幣10兆元（約1.7兆美元）協助地方政府化解隱形債務。

中國政府也為刺激電動汽車和家電等商品消費而推出「以舊換新」政策，但最新經濟數據顯示，上述措施的效果力道不足。

不過仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟分析，去除超季節性的因素等影響後，11月CPI和PPI數據均顯示中國經濟基本面進一步整固、政策支持質效進一步提升、經濟內生動能進一步增強。

特別是扣除食品和能源價格的核心CPI繼續回升、PPI年比降幅收窄，充分體現出隨著一系列存量政策和增量政策協同發力，企業部門與家庭部門的信心加快恢復，以消費和投資 組成的內需回升勢頭更穩、增速更快。

財信金控首席經濟學家伍超明認為，展望未來，「翹尾因素」拖累減弱和一攬子增量政策帶動需求恢復可望推動PPI降幅趨於收窄，但全球經濟增長動能放緩，中國國內房地產 市場低迷、「供強需弱」格局難改，PPI新漲價因素回升面臨制約。

預計今年內PPI大概率將延續負增長，全年PPI約下降2.2%左右。