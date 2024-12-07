我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「賭輸了」 陳文茜肺腺癌復發：願老天給體力完成未竟之事

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

外資樂觀看待A股明年展望 MSCI中國指數漲幅上看15%

記者林宸誼／綜合報導
外資多認為中國A股明年走勢偏樂觀，看好電子、食品飲料等類股。（中新社資料照片）
外資多認為中國A股明年走勢偏樂觀，看好電子、食品飲料等類股。（中新社資料照片）

年末將至，多家外資機構發布2025年中國A股市場展望，由於A股估值尚處於歷史低位，因此多認為A股明年走勢偏樂觀，看好電子、食品飲料、TMT（Technology、Media、Telecom）、國防軍工和保險等類股。

界面新聞報導，瑞銀預計，2025年MSCI中國指數回報率將達5%到6%；高盛則維持A股高配評級，MSCI中國指數和滬深300指數在2025年將分別上漲15%和13%。

摩根史坦利中國首席經濟學家邢自強表示，今年9月以來，一攬子宏觀政策落地，目的促進信心回升，推動經濟、資產價格、通膨水準逐步回到正向循環。第一波政策公布後，市場翹首以盼更多增量政策。未來兩年，期待更多增量政策的落地，同時也有信心中國經濟將回歸正向循環。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪認為，當前A股極度悲觀情緒已結束，但未來波動性可能加大，任何回檔都將為投資者提供更具吸引力的買點。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊預計，由於下游類股利潤率復甦，且基期較低，滬深300指數的每股盈利增長將從2024年的1%，提升至2025年的6%。

孟磊指出，儘管A股市場的本益比在經歷9月底以來的反彈後，已接近五年均值水準，但歷史均值並非估值上限。「更為積極的財政政策和境內房地產市場更早站穩，將是最重要的催化劑。民營經濟信心的持續恢復和更多『耐心資本』的入市，將抬升市場的估值中樞。」

高盛研究部首席中國股票策略師劉勁津，對中國股市保持謹慎樂觀，認為經濟情勢改善，將推動企業盈利回升，且A股估值處於歷史低位，維持對A股的「高配」立場。

具體到投資策略，王宗豪指出，將繼續採用啞鈴策略，一方面傾向於持有高股息股，另一方面持有具備基本面支持的成長類股。互聯網仍是首選行業，看好教育、啤酒和A股TMT族群。

孟磊表示，建議投資者在2025年關注四類投資主題，一是更強有力且更明確的政策寬鬆的受益者；二是自主可控與國產替代加速；三是由併購所帶來的第二增長曲線；四是在市值管理和股東回報改革下，優質企業的估值重構。看好電子、家用電器、通信、國防軍工和保險。

投資 高盛 保險

上一則

抗通縮壓力…中國人行2025年降息幅度 將創10年最大

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

民進黨團發文挺戒嚴 呂秀蓮：應向為民主犧牲奉獻的老前輩道歉

民進黨團發文挺戒嚴 呂秀蓮：應向為民主犧牲奉獻的老前輩道歉
富豪明年投資 錢進三領域 瑞銀調查億萬美元俱樂部新增138人

富豪明年投資 錢進三領域 瑞銀調查億萬美元俱樂部新增138人
6小時鬧劇 南韓凌晨解除戒嚴 韓元和iShares MSCI南韓ETF跌幅縮

6小時鬧劇 南韓凌晨解除戒嚴 韓元和iShares MSCI南韓ETF跌幅縮
高盛：美元走強會更久 日圓一年內看貶至159

高盛：美元走強會更久 日圓一年內看貶至159

熱門新聞

洛克菲勒在寫給兒子的信中說道，「沒什麼事情比為了賺錢而賺錢的事情更可悲了。」他認為賺錢的目的，是為了能用財富改善家人的生活，並回饋社會，而非只為了累積錢財。示意圖。(取材自pexels@pixabay)

「別被金錢奴役」洛克菲勒教兒子 如何讓錢財服務你

2024-12-01 12:30
華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。（圖／截取自華為官網）

華為Mate 70系列被看衰：麒麟晶片影響競爭力

2024-11-29 13:01
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
總市值排名前10大加密貨幣 製表／蔡佩蓉、林雨荷

加密貨幣飆漲是虛假曙光 還是金融改革信號？

2024-12-01 15:00
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控