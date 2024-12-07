外資樂觀看待A股明年展望 MSCI中國指數漲幅上看15%

外資多認為中國A股明年走勢偏樂觀，看好電子、食品飲料等類股。（中新社資料照片）

年末將至，多家外資機構發布2025年中國A股市場展望，由於A股估值尚處於歷史低位，因此多認為A股明年走勢偏樂觀，看好電子、食品飲料、TMT（Technology、Media、Telecom）、國防軍工和保險 等類股。

界面新聞報導，瑞銀預計，2025年MSCI中國指數回報率將達5%到6%；高盛 則維持A股高配評級，MSCI中國指數和滬深300指數在2025年將分別上漲15%和13%。

摩根史坦利中國首席經濟學家邢自強表示，今年9月以來，一攬子宏觀政策落地，目的促進信心回升，推動經濟、資產價格、通膨水準逐步回到正向循環。第一波政策公布後，市場翹首以盼更多增量政策。未來兩年，期待更多增量政策的落地，同時也有信心中國經濟將回歸正向循環。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪認為，當前A股極度悲觀情緒已結束，但未來波動性可能加大，任何回檔都將為投資 者提供更具吸引力的買點。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊預計，由於下游類股利潤率復甦，且基期較低，滬深300指數的每股盈利增長將從2024年的1%，提升至2025年的6%。

孟磊指出，儘管A股市場的本益比在經歷9月底以來的反彈後，已接近五年均值水準，但歷史均值並非估值上限。「更為積極的財政政策和境內房地產市場更早站穩，將是最重要的催化劑。民營經濟信心的持續恢復和更多『耐心資本』的入市，將抬升市場的估值中樞。」

高盛研究部首席中國股票策略師劉勁津，對中國股市保持謹慎樂觀，認為經濟情勢改善，將推動企業盈利回升，且A股估值處於歷史低位，維持對A股的「高配」立場。

具體到投資策略，王宗豪指出，將繼續採用啞鈴策略，一方面傾向於持有高股息股，另一方面持有具備基本面支持的成長類股。互聯網仍是首選行業，看好教育、啤酒和A股TMT族群。

孟磊表示，建議投資者在2025年關注四類投資主題，一是更強有力且更明確的政策寬鬆的受益者；二是自主可控與國產替代加速；三是由併購所帶來的第二增長曲線；四是在市值管理和股東回報改革下，優質企業的估值重構。看好電子、家用電器、通信、國防軍工和保險。