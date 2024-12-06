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中國「長三角」經濟總量 今年前3季增5.4%

財經新聞組／綜合報導
長三角地區是中國經濟重鎮。圖為技術人員在生產汽車渦輪增壓器產品。（新華社）
長三角地區是中國經濟重鎮。圖為技術人員在生產汽車渦輪增壓器產品。（新華社）

根據中國長三角區域合作辦公室4日舉行的記者會消息，長三角三省一市經濟總量從2018年占中國全國比重23.9%提升到2023年的24.4%，今年前三季度增速達5.4%。長三角「萬億（兆元級）城市」（即GDP達到或超過1兆元人民幣、約1383億美元的城市）從2018年的6個增加到9個，占中國全國比重超過三分之一。

中新社報導，據長三角區域合作辦公室主任、上海市政府副秘書長、上海市發展改革委主任顧軍介紹，一年來，長三角緊扣一體化和高質量兩個關鍵詞，共同推動長三角區域物流提質增效降本、區域市場一體化建設、生態環境共保聯治等行動。

在加強科技創新和產業創新跨區域協同方面，從質量看，長三角研發經費投入強度從2018年的2.81%上升到2023年的3.34%。

此外，長三角科技資源共享服務平台已集聚大型科學儀器46441台（套），長三角科技創新券已支持企業購買創新服務超7000次，支持金額超1.7億元人民幣（約2351萬美元）；該區域正共建長三角新能源汽車產業鏈體系，聯合促進車聯網和智能網聯汽車發展。目前，中國全國每生產10輛新能源汽車，其中就有4輛來自長三角地區。

在加強生態環境共保聯治方面，三省一市共同制定中國國內首部跨省域綠道建設標準，協同推進長江水系生態廊道建設，預計2025年初步實現長三角長江幹流生態廊道省級貫通。另外，今年1月至10月，長三角平均空氣質量優良天數比例達83.3%，較2018年同期提升8.2個百分點，PM2.5平均濃度為30微克／立方米，較2018年同期的42微克／立方米大幅降低。

另據新華社報導，由長三角三省一市企業聯合會日前共同發布的2024長三角百強企業排行榜近日出爐。長三角百強企業2023年的營業收入再創新高，超過21兆元人民幣，同比增長5.33%。除了營業收入實現同比增長外，長三角百強企業2023年淨利潤達9158.0億元人民幣，同比增長6.82%，資產總額達58兆元人民幣，同比增長6.13%。

此外，互聯網服務業已成為長三角百強企業發展的重要生力軍。據長三角三省一市企業聯合會介紹，從業績貢獻來看，互聯網服務業近年來已成為對長三角百強企業經營業績拉動作用最強的業態之一。在營業收入方面，近六年來，長三角百強企業的年平均增長率為10.55%，而互聯網服務業年平均增長率達到31.15%。

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