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美元走強、內部寬鬆預期 人民幣重貶 探一年來新低點

記者黃雅慧／綜合報導

受到美元走強影響，人民幣對美元在岸價3日大跌200多個基點至7.2954，離岸人民幣跌到7.3010，在岸、離岸人民幣均來到去年11月以來的一年低點。

中金研報預計，未來人民幣對美元匯率或將在7.20~7.30區間震盪。南華期貨研報分析，在基準情況下，美元指數持續性強勢行情大概率還未到，短期內的相對頂部或將顯現，但需警惕美國非常規操作帶來的市場波動。

人民幣對美元離岸價3日跌破7.3關口，最低跌至7.3010，單日跌近200個基點；人民幣對美元在岸價早盤跌破7.29來到7.2954。

中國官方3日也將人民幣對美元中間價下調131個基點至7.1996元，來到2023年9月以來新低。

陸媒分析，人民幣貶值主要有美元走強與內部寬鬆預期兩大因素。在美元走強上，美元如此強勢之因，一是消息面，川普近日在社交媒體稱，如金磚國家集體去美元化，推動與美元競爭貨幣，就要課100%關稅。此前，川普已宣布計劃對從墨西哥和加拿大進口的所有商品加徵25%關稅。

二是美國通膨可能再起，第一財經報導，資產管理機構BK Asset Management宏觀策略師施羅斯伯格（Boris Schlossberg）分析，聯準會12月降息是熱門選項，但美國通膨數據朝2%目標勢頭最近有所減弱，新一屆美國政府潛在關稅政策可能會重新點燃通貨膨脹，打壓聯準會政策空間。

三是歐元走弱。法國極右翼政黨國民聯盟正推動對政府不信任動議。受此影響，法國CAC 40指數一度跳水近1%，法國與德國10年期國債利差再逼近紀錄高位。歐元／美元一度跌破1.05關口。

美元走強增加人民幣貶值趨勢，就內部因素而言，中國貨幣政策未來仍是寬鬆為主，該預期也加劇人民幣下行壓力。

關稅 川普 聯準會

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