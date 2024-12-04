法製藥巨頭賽諾菲投資10.5億美元 建北京製藥基地 生產胰島素用藥

圖為今年11月第七屆上海進博會賽諾菲展台。賽諾菲是進博會七屆「全勤生」。 （新華社）

全球製藥巨頭、法國最大醫療健康企業賽諾菲將投資 約10億歐元（約10.5億美元），在北京經濟技術開發區（下稱北京經開區）新建胰島素生產基地，重點服務本土糖尿病患者的胰島素用藥需求。這將是賽諾菲在中國第四個生產供應基地，並創造了公司在中國最大單筆投資紀錄。

中新社報導，2日，賽諾菲與北京市經濟和信息化局、北京經濟技術開發區管委會簽署合作備忘錄。

「我們很高興在法中建交60周年之際宣布這一投資。賽諾菲堅定看好中國市場的長期發展。」賽諾菲集團董事會主席弗雷德里克·烏代阿說。

作為中國改革開放之初最早進入中國的跨國企業之一，賽諾菲持續加大投資中國製造，打造世界級生產供應網絡，目前在中國擁有多家生產基地和研發基地，業務覆蓋製藥、人用疫苗 和消費者保健。其中，位於北京經開區的賽諾菲北京生產基地歷經近30年的發展，已成為賽諾菲在亞太地區最大的胰島素注射劑生產基地。

此次新設立的胰島素生產基地建成後，主要生產胰島素生物製劑活性物質，為賽諾菲北京工廠現有胰島素製劑產品供給生物原料。

賽諾菲首席執行官韓保羅（Paul Hudson）表示，新的生產基地採用高標準的自動化生產、一流的數位化綜合管理、可持續的環保標準確保卓越的生產水準，將進一步幫助增強供應鏈 的韌性，更高效地滿足不斷增長的本地糖尿病患者需求。

作為中國首都唯一的國家級經濟技術開發區，北京經開區當前已聚集各領域生物醫藥企業近5000家，生物醫藥產業產值規模約占北京的半壁江山。北京經開區相關負責人表示，將持續優化營商環境，支持跨國藥企選擇北京、投資經開區。