我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

法製藥巨頭賽諾菲投資10.5億美元 建北京製藥基地 生產胰島素用藥

財經新聞組／綜合報導
圖為今年11月第七屆上海進博會賽諾菲展台。賽諾菲是進博會七屆「全勤生」。 （新華社）
圖為今年11月第七屆上海進博會賽諾菲展台。賽諾菲是進博會七屆「全勤生」。 （新華社）

全球製藥巨頭、法國最大醫療健康企業賽諾菲將投資約10億歐元（約10.5億美元），在北京經濟技術開發區（下稱北京經開區）新建胰島素生產基地，重點服務本土糖尿病患者的胰島素用藥需求。這將是賽諾菲在中國第四個生產供應基地，並創造了公司在中國最大單筆投資紀錄。

中新社報導，2日，賽諾菲與北京市經濟和信息化局、北京經濟技術開發區管委會簽署合作備忘錄。 　　

「我們很高興在法中建交60周年之際宣布這一投資。賽諾菲堅定看好中國市場的長期發展。」賽諾菲集團董事會主席弗雷德里克·烏代阿說。 　　

作為中國改革開放之初最早進入中國的跨國企業之一，賽諾菲持續加大投資中國製造，打造世界級生產供應網絡，目前在中國擁有多家生產基地和研發基地，業務覆蓋製藥、人用疫苗和消費者保健。其中，位於北京經開區的賽諾菲北京生產基地歷經近30年的發展，已成為賽諾菲在亞太地區最大的胰島素注射劑生產基地。

此次新設立的胰島素生產基地建成後，主要生產胰島素生物製劑活性物質，為賽諾菲北京工廠現有胰島素製劑產品供給生物原料。

賽諾菲首席執行官韓保羅（Paul Hudson）表示，新的生產基地採用高標準的自動化生產、一流的數位化綜合管理、可持續的環保標準確保卓越的生產水準，將進一步幫助增強供應鏈的韌性，更高效地滿足不斷增長的本地糖尿病患者需求。

作為中國首都唯一的國家級經濟技術開發區，北京經開區當前已聚集各領域生物醫藥企業近5000家，生物醫藥產業產值規模約占北京的半壁江山。北京經開區相關負責人表示，將持續優化營商環境，支持跨國藥企選擇北京、投資經開區。

投資 供應鏈 疫苗

上一則

Nvidia推Rubin平台 台鏈代工廠受惠

下一則

美元走強、內部寬鬆預期 人民幣重貶 探一年來新低點

延伸閱讀

美中換囚還有3維吾爾人 73歲婦因兒維權被捕…終獲釋抵美

美中換囚還有3維吾爾人 73歲婦因兒維權被捕…終獲釋抵美
宋濤罕見會美智庫 籲美方反對台獨、支持兩岸交流合作

宋濤罕見會美智庫 籲美方反對台獨、支持兩岸交流合作
喊話北京 美國務院：私人、例行和非官方過境毋需挑釁

喊話北京 美國務院：私人、例行和非官方過境毋需挑釁
立陶宛驅逐3外交官 北京喊話「回頭」、保留反制權利

立陶宛驅逐3外交官 北京喊話「回頭」、保留反制權利

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
洛克菲勒在寫給兒子的信中說道，「沒什麼事情比為了賺錢而賺錢的事情更可悲了。」他認為賺錢的目的，是為了能用財富改善家人的生活，並回饋社會，而非只為了累積錢財。示意圖。(取材自pexels@pixabay)

「別被金錢奴役」洛克菲勒教兒子 如何讓錢財服務你

2024-12-01 12:30
監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」。（路透）

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

2024-11-28 00:35
投資專家說，美股轉跌，美債更具吸引力。 （美聯社）

現在才進場買美債 會不會太晚？

2024-11-28 08:10
華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。（圖／截取自華為官網）

華為Mate 70系列被看衰：麒麟晶片影響競爭力

2024-11-29 13:01
一輛特斯拉電動車正在充電站充電。(路透)

要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

2024-11-27 00:10

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生