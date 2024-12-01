日媒：中企試驗大規模開採錳礦 搶佔稀金供應鏈

日本 「讀賣新聞」報導，據悉中國一家國有企業計劃於明年夏天開始，在日本小笠原諸島和南鳥島附近的2處太平洋公海海域，進行稀有金屬「錳結核」的大規模採礦試驗計畫，最大採礦量可能達到7500噸。

報導稱，在水深超過5000公尺的深海海底進行接近商業規模的採礦作業，需要相當精密的技術，這種規模將是全球首次。如果未來中國的商業採礦獲得批准，可能會壟斷全球的稀有金屬供應鏈 。

多金屬結核是靜臥海床數百萬年、馬鈴薯大小的岩塊，富含從電動車 到先進武器系統等當今各項產品不可或缺的錳、鈷、鎳、銅等金屬，價值不菲。

根據「聯合國海洋法公約」，公海的海底礦物被視為全人類共同財產，由聯合國海底監管機構「國際海床管理委員會」（ISA）負責管理。現階段尚無國際法規管理海底的商業開發活動，但是具備一定技術的國家和企業，在開發的準備階段可以獲得特定海域的獨家探勘權。

目前計劃在南鳥島附近海域進行採礦試驗計畫的是中國國有企業「北京先驅技術開發公司」。該公司持有靠近日本專屬經濟區（EEZ）的南鳥島周邊海域獨家探勘權。根據該公司向ISA提交的計畫書，採礦試驗將在明年8月左右展開，地點在南鳥島南方約600公里處的獨家探勘海域進行，為期約20天。

屆時母船將放下專用裝置至海底，在面積約25萬平方公尺的海床上透過吸取的方式，蒐集散落的「錳結核」，在不把礦物拉回到海面的情況下，計劃最多蒐集約7500噸，同時調查採礦對於生態系統的影響。

另一方面，另一家中國國有企業「中國五礦集團公司」則計劃在明年7月至10月，在美國夏威夷附近的公海蒐集約1300噸「錳結核」，當中部分礦物將被拉回到海面。

國際海床管理委員會計劃於明年夏天舉行的大會上，推動允許在深海採礦並進行商業交易的國際法規。一旦海底礦產的商業交易解禁，已經跑在前面、累積大量技術經驗的中國企業可能展開大規模採礦作業，在國際市場搶佔先機。

報導稱，稀有金屬是生產電動車電池和高科技產品的關鍵材料，各國之間的競爭逐漸白熱化，但在相關技術方面，日本相較於中國與歐美國家仍遠遠落後。

由於各國對EEZ內的海底資源享有開發權，日本政府在今年4月制定的國家戰略中設定目標，希望從2028年度起於南鳥島周邊進行稀土的商業開發。不過，目前日本海洋研究開發機構進行的僅是小規模試驗，最快要到2026年才能嘗試開採稀土。

東京大學地球資源學教授加藤泰浩表示，如果中國在這次的大規模採礦試驗中取得成功，中國的採礦技術將來到世界頂尖的地位。為了避免稀有金屬供應鏈被中國掌控，日本應該利用EEZ內的資源優勢，加快開發進度。