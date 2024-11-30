我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

儲能需求強勁 中國鋰電池業迎復甦轉捩點、醞釀漲價

記者林宸誼／綜合報導
中國鋰電池即將迎來行業景氣拐點，部分高階磷酸鐵鋰產品供應緊張，不僅產能利用率明顯回升，也醞釀漲價。圖為中國鋰電池巨頭寧德時代。（取材自中國自媒體）
中國鋰電池即將迎來行業景氣拐點，部分高階磷酸鐵鋰產品供應緊張，不僅產能利用率明顯回升，也醞釀漲價。圖為中國鋰電池巨頭寧德時代。（取材自中國自媒體）

中國鋰電池即將迎來行業景氣拐點。近期磷酸鐵鋰熱度上升，某龍頭企業負責人表示，受益於動力電池消費市場回暖和儲能領域需求強勁，公司在手訂單充裕，部分高階磷酸鐵鋰產品供應緊張，不僅產能利用率明顯回升，也醞釀漲價，車企利潤勢必將被壓縮。

業內人士指出，中國鋰電行業整體還處於恢復期，行業同質化競爭仍在持續；從產品技術來看，行業處於第三代向第四代的切換周期，高階的磷酸鐵鋰產品供不應求，漲價預期較強。行業頻頻公告的大訂單、持續回升的產能利用率，印證磷酸鐵鋰市場加速回暖態勢。

「公司產品基本實現滿產滿銷。」磷酸鐵鋰龍頭企業湖南裕能日前在接受調研時表示，隨著行業進入傳統旺季，加上以舊換新及地方補貼等支持性政策推動，無論動力電池領域還是儲能領域的需求增長都較為強勁，目前行業景氣度仍在延續。

富臨精工、安達科技、德方納米、龍蟠科技、萬潤新能等龍頭企業產銷狀況也持續好轉。

磷酸鐵鋰市場提前回暖，主要得益於電動汽車以及儲能的強勢拉動。

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，今年前十個月，中國動力電池累計裝車量405.8吉瓦時（GWh），年增37.6%，其中磷酸鐵鋰電池累計裝車量294.5GWh，占總裝車量72.6%，累計年增46.7%；三元電池累計裝車量111.1GWh，占總裝車量27.3%，累計年增18.3%。

按1GWh電池需要磷酸鐵鋰正極材料2200噸至2500噸測算，前十個月磷酸鐵鋰電池的生產，至少需要約65萬噸磷酸鐵鋰正極材料。

從價格來看，磷酸鐵鋰（動力型）均價在經歷前三季的一路下探後，在11月開始站穩。隆眾信息數據顯示，11月初至今，磷酸鐵鋰（動力型）價格為每噸3.49萬元人民幣（約4852.32美元），較10月的每噸3.45萬元人民幣（約4796.71美元）的均價略有上漲。

5G 利潤

上一則

台灣今年GDP上修至4.27% 創3年新高

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

中抗川普打「供應鏈戰爭」？ 紐時報導被酸「拿錯劇本」

中抗川普打「供應鏈戰爭」？ 紐時報導被酸「拿錯劇本」
交通局宣布 電單車公共充電試點成功 外賣郎喊讚

交通局宣布 電單車公共充電試點成功 外賣郎喊讚
中國出口退稅率將從13%降至9% 光伏、電池搶出口

中國出口退稅率將從13%降至9% 光伏、電池搶出口
寧德電池回收業務 插旗歐洲洽商地點

寧德電池回收業務 插旗歐洲洽商地點

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」。（路透）

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

2024-11-28 00:35
投資專家說，美股轉跌，美債更具吸引力。 （美聯社）

現在才進場買美債 會不會太晚？

2024-11-28 08:10
一輛特斯拉電動車正在充電站充電。(路透)

要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

2024-11-27 00:10
資人擺脫了總統當選人川普徵收新關稅的威脅，美股上漲，史坦普500指數和道瓊工業指數躍升至新高。路透

投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

2024-11-26 17:02

超人氣

更多 >
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕
當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃