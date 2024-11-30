儲能需求強勁 中國鋰電池業迎復甦轉捩點、醞釀漲價

中國鋰電池即將迎來行業景氣拐點，部分高階磷酸鐵鋰產品供應緊張，不僅產能利用率明顯回升，也醞釀漲價。圖為中國鋰電池巨頭寧德時代。（取材自中國自媒體）

中國鋰電池即將迎來行業景氣拐點。近期磷酸鐵鋰熱度上升，某龍頭企業負責人表示，受益於動力電池消費市場回暖和儲能領域需求強勁，公司在手訂單充裕，部分高階磷酸鐵鋰產品供應緊張，不僅產能利用率明顯回升，也醞釀漲價，車企利潤 勢必將被壓縮。

業內人士指出，中國鋰電行業整體還處於恢復期，行業同質化競爭仍在持續；從產品技術來看，行業處於第三代向第四代的切換周期，高階的磷酸鐵鋰產品供不應求，漲價預期較強。行業頻頻公告的大訂單、持續回升的產能利用率，印證磷酸鐵鋰市場加速回暖態勢。

「公司產品基本實現滿產滿銷。」磷酸鐵鋰龍頭企業湖南裕能日前在接受調研時表示，隨著行業進入傳統旺季，加上以舊換新及地方補貼等支持性政策推動，無論動力電池領域還是儲能領域的需求增長都較為強勁，目前行業景氣度仍在延續。

富臨精工、安達科技、德方納米、龍蟠科技、萬潤新能等龍頭企業產銷狀況也持續好轉。

磷酸鐵鋰市場提前回暖，主要得益於電動汽車以及儲能的強勢拉動。

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，今年前十個月，中國動力電池累計裝車量405.8吉瓦時（GWh），年增37.6%，其中磷酸鐵鋰電池累計裝車量294.5G Wh，占總裝車量72.6%，累計年增46.7%；三元電池累計裝車量111.1GWh，占總裝車量27.3%，累計年增18.3%。

按1GWh電池需要磷酸鐵鋰正極材料2200噸至2500噸測算，前十個月磷酸鐵鋰電池的生產，至少需要約65萬噸磷酸鐵鋰正極材料。

從價格來看，磷酸鐵鋰（動力型）均價在經歷前三季的一路下探後，在11月開始站穩。隆眾信息數據顯示，11月初至今，磷酸鐵鋰（動力型）價格為每噸3.49萬元人民幣（約4852.32美元），較10月的每噸3.45萬元人民幣（約4796.71美元）的均價略有上漲。