我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

中國券商又打價格戰 ETF融資利率低至3.99%

記者林茂仁／綜合報導
中國券商價格戰再起，ETF融資利率低至3.99%。（路透）
中國券商價格戰再起，ETF融資利率低至3.99%。（路透）

中國券商又打起了價格戰，佣金費率（買賣股票的手續費）普遍降至「萬1」（萬分之一），ETF融資利率甚至低至3.99%。

第一財經報導，中國投資人在兩個月前跑步進入A股，主因「9•24」政策公布後帶動A股大漲，券商並喊出不打烊「7×24小時服務」，並降低佣金費率以爭搶客戶。

融資融利率也有調整。目前，券商針對新開客戶可給到的融資利率普遍在5%，產生交易後，視資金量情況，融資利率可申請下調至4.5%左右。還有券商近期針對ETF融資推出限時優惠，利率最低可給到3.99%。

券商為何又捲起價格戰？9•24行情啟動之初，在A股大漲的刺激下，股民忙著新開戶，券商忙著搶客戶，舉措之一便是調降佣金費率。整體來看，券商佣金費率已進入「萬1」時代。

目前，投資者在券商APP線上開戶時，佣金費率大多為「萬2.5」或「萬2」，與客戶經理協商後可調整至「萬1.5」或「萬1.2」，且無帳戶資金規模的要求。

但也有券商有資金量要求。如果想調降到「萬1」，資金規模要到50萬以上。目前，資金量達到50萬元，可享受「萬1」費率的券商，有海通證券、西南證券、銀河證券等數家。

而對於佣金優惠是否能達到「萬1免5」，多家券商均稱，出於監管和合規要求無法操作。「萬1免5」即交易佣金萬分之一，同時免去最低5元佣金限制。根據監管要求，A股、證券投資基金每筆交易佣金不足5元的，按5元收取。

券商營業部客戶經理說，佣金費率可以做到萬1，但是不能免5，免5是不合規的，這個手續費可能對量化交易、操作頻繁的有一定影響，對於交易頻次不高的個人投資者，影響不大。

中國融資融券的熱度升溫，根據中證金融公司官網資料，9月23日至9月30日期間（統計期間，下同），融資餘額不斷增加，由1.36兆元增至1.43兆元。上述期間，個人投資者數量也不斷增加，由697.36萬名增加至698.74萬名，8天時間增加了1.38萬名。

ETF融資利率又為何明顯低於其他品種？券商指出，因為一個人只能開設一個兩融帳戶，所以在存貸款利率都在下行的背景下，券商也根據市場利率變化適時下調融資利率，以提升兩融客戶粘性。

也有券商營業部高管稱，目前券商ETF規模不斷上升，且資金均在券商體系內，流動性相對較強，融資利率的優惠幅度也就更大。

融資 利率 投資

上一則

華為折疊手機 全球市占第二

下一則

價格戰…上汽大通跟進比亞迪要求供應商降價10%

延伸閱讀

川普放話中、墨、加明年大漲關稅 全球海空運掀搶艙潮

川普放話中、墨、加明年大漲關稅 全球海空運掀搶艙潮
Firstrade 24/7全天候華語客戶服務正式上線

Firstrade 24/7全天候華語客戶服務正式上線
令人頭痛的藥計畫 交給璩以中不用擔心

令人頭痛的藥計畫 交給璩以中不用擔心
35分錢真香蕉藝術品 620萬元賣出 業界：為了買真品證書

35分錢真香蕉藝術品 620萬元賣出 業界：為了買真品證書

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
一輛特斯拉電動車正在充電站充電。(路透)

要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

2024-11-27 00:10
瑞銀在最新報告中認為全球正在經歷「咆哮的20年代」，預測明年底前史坦普500指數將升抵6,600點。（路透）

全球股市「咆哮的20年代」再現 史坦普明年底前可能升抵6600點

2024-11-22 07:20

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級