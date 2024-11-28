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華為折疊手機 全球市占第二

記者林宸誼／綜合報導

市調機構Counterpoint發布最新報告，2024年第三季全球折疊手機市場遭遇寒流，出貨量年減1%，連續六個季度增長後首次下降，也是歷年第三季首次出現下降。其中三星以市占56%奪冠，華為則以市占15%排名第二。

該機構將第三季全球折疊手機銷量下滑，歸咎於三星的Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6折疊手機銷量不如預期，雖然三星折疊手機市占56%，穩坐頭把交椅，但出貨量卻暴跌21%，增長乏力。

報告稱三星在中國市場的市占僅為8%，遠低於在全球其他市場的統治地位，這成為制約全球市占增長的重要因素。

排名第二的華為得益於Mate X5和Pocket 2在中國的持續受歡迎，第三季折疊手機出貨量較去年同期增加23%，市占率為15%。

榮耀出貨量年增121%，市占率為10%，排名第三。摩托羅拉出貨量年增164%，市占率為7%。小米憑藉首款翻蓋手機Mix Flip以及積極拓展海外市場，出貨量年增185%，市占也提升至6%，排名第五。

排名前五品牌只有三星一家出貨下跌，剩下四家全部增長，華為之外的三家年增率都在100%以上。

三星 華為 小米

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