中國規模以上工業企業利潤 10月降幅明顯減緩

中國10月工業利潤年減10%，優於9月27.1%的降幅。（新華社）

中國國家統計局數據顯示，10月規模以上工業企業利潤 年減10%，較9月年減27.1%已有明顯改善跡象。不過，今年前10個月工業利潤年減4.3%，累計利潤按年連續第二個月下滑，並為去年11月以來最差表現，代表經濟仍在應對需求疲軟和通貨緊縮壓力，企業盈利面臨的阻力依然嚴峻。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧解讀稱，隨著存量政策及一攬子增量政策協同發力、持續顯效，規模以上工業企業生產穩定增長，企業利潤降幅明顯收斂。多數行業盈利較上月好轉，裝備製造業和高技術製造業等新動能支撐作用較強，原物料製造業和消費品製造業利潤降幅大幅收斂。

路透報導，一些私部門經濟學家將10月的改善部分歸因於較上年同期基數較低的影響。ING大中華區首席經濟學家宋林表示，僅就10月數據而言，由於基數效應，差異很大程度上可以歸因於此。

宋林還指出，總體而言，今年工業企業利潤仍面臨一定壓力，年初至今年減4.3%，但隨著更多政策寬鬆的開始，預計接下來的經營環境將變得更加有利。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，中國工業部門利潤仍下降，整體仍面臨全球需求復甦乏力，工業品價格低迷、生產成本與同業競爭壓力等問題。他說，從趨勢來看，中國國內存量和增量政策仍有較大釋放空間，促消費、穩房市與擴大基建等一攬子政策措施有望進一步帶動消費和投資 活動加快復甦，市場需求與工業供給逐步形成良性循環。

不過，10月工業生產者出廠價格（PPI）年減2.9%，降幅大於前月2.8%的降幅，也低於預期的2.5%降幅。這是11個月以來最大跌幅。石油 和天然氣開採、石油和煤炭加工、化學產品製造、汽車製造業等通貨緊縮加劇。