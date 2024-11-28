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中國規模以上工業企業利潤 10月降幅明顯減緩

記者林宸誼／綜合報導
中國10月工業利潤年減10%，優於9月27.1%的降幅。（新華社）
中國10月工業利潤年減10%，優於9月27.1%的降幅。（新華社）

中國國家統計局數據顯示，10月規模以上工業企業利潤年減10%，較9月年減27.1%已有明顯改善跡象。不過，今年前10個月工業利潤年減4.3%，累計利潤按年連續第二個月下滑，並為去年11月以來最差表現，代表經濟仍在應對需求疲軟和通貨緊縮壓力，企業盈利面臨的阻力依然嚴峻。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧解讀稱，隨著存量政策及一攬子增量政策協同發力、持續顯效，規模以上工業企業生產穩定增長，企業利潤降幅明顯收斂。多數行業盈利較上月好轉，裝備製造業和高技術製造業等新動能支撐作用較強，原物料製造業和消費品製造業利潤降幅大幅收斂。

路透報導，一些私部門經濟學家將10月的改善部分歸因於較上年同期基數較低的影響。ING大中華區首席經濟學家宋林表示，僅就10月數據而言，由於基數效應，差異很大程度上可以歸因於此。

宋林還指出，總體而言，今年工業企業利潤仍面臨一定壓力，年初至今年減4.3%，但隨著更多政策寬鬆的開始，預計接下來的經營環境將變得更加有利。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，中國工業部門利潤仍下降，整體仍面臨全球需求復甦乏力，工業品價格低迷、生產成本與同業競爭壓力等問題。他說，從趨勢來看，中國國內存量和增量政策仍有較大釋放空間，促消費、穩房市與擴大基建等一攬子政策措施有望進一步帶動消費和投資活動加快復甦，市場需求與工業供給逐步形成良性循環。

不過，10月工業生產者出廠價格（PPI）年減2.9%，降幅大於前月2.8%的降幅，也低於預期的2.5%降幅。這是11個月以來最大跌幅。石油和天然氣開採、石油和煤炭加工、化學產品製造、汽車製造業等通貨緊縮加劇。

利潤 石油 投資

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