我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

響應官方支持科創企業 中國人民銀行：已貸款4千億

財經新聞組／綜合報導

中國人民銀行（中國央行）近日表示，自官方支持大規模設備更新和科技金融以來，已簽訂貸款合約近人民幣4000億元（約552.1億美元），用於科技企業首貸和重點領域大規模設備更新，對清單內企業和項目將「應簽盡簽、能投盡投」。

中國人民銀行官網發布，為貫徹落實中共中央、國務院關於支持大規模設備更新和科技金融的決策部署，加力推進科技創新和技術改造貸款政策落實，中國人民銀行等9部門21日召開科技創新和技術改造貸款工作推進會議，人行副行長朱鶴新出席會議並講話。

會議指出，有關政策公布以來，截至11月15日，銀行累計與1737個企業和項目簽訂貸款合約近4000億元，有力支持了初創期、成長期科技型企業首貸和重點領域大規模設備更新。

會議要求，各銀行機構對清單內企業和項目做到「應簽盡簽、能投盡投」。要提升審貸放貸效率，開發與初創期科技型企業以及中小企業技改融資需求更加匹配的貸款產品，拓寬抵質押物範圍，加快貸款簽約投放進度。

會議要求，人行各分支機構要與有關部門緊密協作，將政策更多向民營和中小企業傾斜，分類施策提升銀企對接效率，為金融服務營造良好環境。

會議以視訊形式召開。中國人民銀行、國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、財政部、農業農村部、交通運輸部、國務院國資委、金融監管總局相關司局負責人，以及21家全國性銀行機構負責人在主會場參加會議。各省、自治區、直轄市人行分行和有關部門負責人及部分地方法人金融機構負責人在分會場參會。

貸款 國務院 央行

上一則

廣州、深圳房市熱 成交年增幅均翻倍

下一則

中車市廝殺 特斯拉衝業績 減萬元人民幣促銷

延伸閱讀

瑞銀首席經濟學家：人行仍有2碼降息空間

瑞銀首席經濟學家：人行仍有2碼降息空間
華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問
香港鞏固國際金融地位 何立峰提3大建議

香港鞏固國際金融地位 何立峰提3大建議
川普揚言提高關稅60% 人行前官員：中國將會反擊

川普揚言提高關稅60% 人行前官員：中國將會反擊

熱門新聞

蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
為Mate70系列預熱，華為終端19日上午連發三部宣傳影片，值得注意的是，每一部宣傳文案中，均帶有「Mate有真AI」的標籤，第一部宣傳影片中，華為打出了「一抓一放，掌控全場」的宣傳標語。影片截圖

AI成Mate70最大賣點？華為預告片劇透3大功能

2024-11-19 16:28
隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
瑞銀在最新報告中認為全球正在經歷「咆哮的20年代」，預測明年底前史坦普500指數將升抵6,600點。（路透）

全球股市「咆哮的20年代」再現 史坦普明年底前可能升抵6600點

2024-11-22 07:20

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國