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外資熱錢湧入 台幣終結連貶3天強升1.08角

記者楊筱筠／綜合報導

國際美元回落，帶動亞幣走升，加上外資熱錢匯入約5億美元與月底出口商拋匯，新台幣25日上演強升戲碼，早盤升破32.5元，午盤後更一度強升1.55角至最高32.438元，尾盤受到進口商買匯與政府基金買盤出籠，收斂升值幅度，終場以升值1.08角收32.485元，終結連三個交易日貶值，元太與台北外匯總成交量15.29億美元。

匯銀主管指出，月底出口商有拋匯需求，估本周新台幣偏升，有機會見到32.42元至32.4元，惟受到進口商也積極買匯，台幣升值幅度可能會受到壓抑，區間先看32.4元到32.55元。

央行昨日基本上沒有進場，僅在早盤新台幣強勁升值時候，提供流動性買盤，並沒有特別釋出希望新台幣往哪一個方向的態度。

匯銀主管表示，「早盤出口商就狂拋匯，加上台股表現佳，外資一路匯入，新台幣在早盤就大幅升值」，兩大力量推升新台幣匯率走勢，惟進口商也積極出手，收斂新台幣升值幅度，終場升值1.08角，收32.485元。

匯銀主管表示，短線台幣偏升兩大原因，一、將接任美國總統的川普，最新提名的財政部長名單，被市場看好將採取漸進方式實施貿易限制，有助美國經濟與金融市場穩定，削弱國際美元上漲動力；二，月底出口商拋匯需求，有助新台幣走升。

本周市場關注美國聯準會將發布的11月會議紀錄，將傳達降息路徑，以及即將公布10月個人消費支出PCE物價指數、反映通貨膨脹指標。匯銀主管分析認為，只要數據沒有偏離預期，料美12月降息不會有太大改變，美元指數可望再回落，除非市場出現不確定性消息，否則本周有機會見到32.4元。

根據央行統計，25日美元指數升值0.21%，亞幣升貶互見，新台幣升值0.33%、創近一周單日升幅新高，在主要亞幣中表現強勁，日圓升值0.12%；其餘星元貶值0.15%、韓元則貶值0.04%、人民幣貶值0.02%。

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