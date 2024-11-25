美團無人機商轉 規模躋身全球前三

美團無人機商業管理負責人、美團機器人研究院秘書長劉碩表示，截至今年9月底，美團無人機商業化訂單超過36萬筆。根據ARK Invest「BIG IDEAS 2024」數據，美團無人機運營規模已擠進全球前三名。

虎嗅報導，劉碩23日在2024虎嗅F&M創新節指出，2030年全球無人機、機器人自動配送市場規模將達到4500億美元。目前，美團無人機在全球排名第三，僅次於美商Zipline及Google 旗下的Wing公司，但隨著中國國家低空經濟政策的推動，其訂單比例和市場規模占比有望逐步提升。

IT之家報導，美團無人機「空投」服務已覆蓋「北上廣深」四大一線城市。目前使用自家第四代無人機進行配送，這是一款六軸小型多旋翼無人機，最大載重2.5公斤，滿載最大配送距離10公里，飛行時速83公里。

美團重視無人機業務，今年初在組織機構調整後，繼自動配送車業務後，美團無人機、境外業務等也直接向美團CEO 王興彙報；美團副總裁、無人機業務負責人毛一年曾表示，未來五到十年服務成本將追平外賣小哥。

美團在2017年已開始在無人機配送場景進行探索，並於2021年年初完成首個面向真實用戶的訂單配送任務；緊接著2022年11月成立機器人研究院，空中配送為其研究三大方向之一；去年2月宣布其城市低空物流解決方案通過中國民航局審定。