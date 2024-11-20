張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

台積電創辦人張忠謀(左)、輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照片)

台積電 創辦人張忠謀 自傳下冊將於11月29日在台上市，據天下文化提前曝光內容指出，台積電40奈米初期的生產問題使輝達（NVIDIA）遭受嚴重損失，張忠謀在2009年回鍋擔任台積電執行長後，到輝達執行長黃仁勳 家中，與他全家有一個愉快的披薩晚餐，同時解決台積電與輝達的爭議。

張忠謀在自傳下冊指出，輝達是台積電40奈米製程技術的主要伙伴及客戶，台積電在40奈米初期的生產問題使輝達遭受了嚴重損失。

在張忠謀返任台積電執行長的1年前，輝達就開始與台積電爭議，但一直沒有結論。張忠謀返任執行長後，在與黃仁勳（Jensen Huang）通話時，黃仁勳特別提醒台積電與輝達兩家公司之間的懸案，並要求盡速解決。

張忠謀在了解事情並且有解決方案後，到黃仁勳家中，與他全家有一個簡單而愉快的披薩晚餐。兩人隨後進到黃仁勳書房，開始嚴肅談話，張忠謀提出上億美元賠償金的和解建議，解決兩公司的「懸案」。

張忠謀與黃仁勳在一起面對危機中，建立起兩人的革命情誼。張忠謀在自傳下冊指出，他曾一度思考過要將台積電的經營重擔，交棒給黃仁勳。