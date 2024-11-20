我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

中央社20日電
台積電創辦人張忠謀(左)、輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照片)
台積電創辦人張忠謀(左)、輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照片)

台積電創辦人張忠謀自傳下冊將於11月29日在台上市，據天下文化提前曝光內容指出，台積電40奈米初期的生產問題使輝達（NVIDIA）遭受嚴重損失，張忠謀在2009年回鍋擔任台積電執行長後，到輝達執行長黃仁勳家中，與他全家有一個愉快的披薩晚餐，同時解決台積電與輝達的爭議。

張忠謀在自傳下冊指出，輝達是台積電40奈米製程技術的主要伙伴及客戶，台積電在40奈米初期的生產問題使輝達遭受了嚴重損失。

在張忠謀返任台積電執行長的1年前，輝達就開始與台積電爭議，但一直沒有結論。張忠謀返任執行長後，在與黃仁勳（Jensen Huang）通話時，黃仁勳特別提醒台積電與輝達兩家公司之間的懸案，並要求盡速解決。

張忠謀在了解事情並且有解決方案後，到黃仁勳家中，與他全家有一個簡單而愉快的披薩晚餐。兩人隨後進到黃仁勳書房，開始嚴肅談話，張忠謀提出上億美元賠償金的和解建議，解決兩公司的「懸案」。

張忠謀與黃仁勳在一起面對危機中，建立起兩人的革命情誼。張忠謀在自傳下冊指出，他曾一度思考過要將台積電的經營重擔，交棒給黃仁勳。

台積電 張忠謀 黃仁勳

上一則

輝達將公布財報 市場押注股價將大漲或大跌超過8%

下一則

比特幣又創新高 「微策略」市值突破千億美元

延伸閱讀

與張忠謀養生和愛情長跑祕訣？張淑芬分享「這16字」

與張忠謀養生和愛情長跑祕訣？張淑芬分享「這16字」
張忠謀：亞利桑納新廠進展良好、完工沒典禮

張忠謀：亞利桑納新廠進展良好、完工沒典禮
挖苦孫正義太早脫手輝達持股 黃仁勳演說笑喊：我們一起哭

挖苦孫正義太早脫手輝達持股 黃仁勳演說笑喊：我們一起哭
黃仁勳大預測：AI運算效能將出現「超級摩爾定律」

黃仁勳大預測：AI運算效能將出現「超級摩爾定律」

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
輝達（NVIDIA）傳出遭遇機架過熱問題。該公司20日公布財報，資深市場分析師說輝達趨股價若再創新高價位，可能觸發大拋售。(路透)

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

2024-11-17 19:18
美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近。(路透)

美超微股票下市威脅在即 投資人怎麼辦、還能交易嗎？

2024-11-14 00:04

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種