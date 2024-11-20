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30%蘋果稅爭議 蘋果中國App Store 有效佣金率不到20%

記者林宸誼／綜合報導
蘋果發布報告指出，在中國App Store收取的有效佣金率實際低於20%。（美聯社）
蘋果發布報告指出，在中國App Store收取的有效佣金率實際低於20%。（美聯社）

回應外界對「30%蘋果稅」爭議。蘋果19日發布一份研究報告指出，中國App Store去年創收人民幣3.76兆元（約5193億美元），考慮到蘋果對App內廣告收入不收取佣金，蘋果中國App Store收取的有效佣金率實際低於20%。

蘋果稅是指蘋果公司對其App Store內的應用內購買和數位商品交易收取的佣金，年收入在100萬美元以上的應用，蘋果對其數位內容消費收取30%的佣金，而對100萬美元以下的中小開發者抽佣金15%。此前蘋果和微信一度因為佣金問題而摃上。

界面新聞報導，這份上海財經大學商學院副教授居恒撰寫的中國開發者生態系統研究報告，主要揭露過去五年來，中國開發者透過App Store實現的收入及營運等數據的增長。

報告顯示，App Store生態系統在中國促成的開發者營業額和銷售額，從2019年的人民幣1.65兆元（約2279億美元），增長至2023年的人民幣3.76兆元。

App Store於2008年上線，是與安卓並列的全球兩大應用市場，目前中國蘋果App Store每周訪客量達1.5億。

報告認為，這為中國開發者帶來商業機遇和成長潛力。一方面，中國App Store近90%的下載量和95%以上的開發者營業額，來自中國開發者創作的App。另一方面，在2023年收入人民幣1000萬元（約138萬美元）及以上的開發者中，近半數在2018年尚未進入App Store，或者收入不足人民幣10萬元（約1.3萬美元）。

全球化增長方面，2023年中國開發者26%的下載量來自中國以外用戶，而2018年該數字僅為12%；收入方面，2023年中國開發者35%的收入來自中國以外用戶，相比2018年的28%有明顯增長。

對此，該研究特別提及，由於蘋果僅對數位交易部分進行抽成，上述營業額和銷售額中超過95%不需支付佣金，直接歸屬於開發者和企業。

另外，2023年支付佣金的中國開發者中，超過半數採用的是15%佣金率。同時，App內廣告收入是遊戲開發者（特別是小型遊戲開發者）的重要收入來源，但App Store也不對這類收入抽佣。

因此，對大型開發者的有效佣金率大多數低於30%封頂佣金率。數據顯示，中國大型遊戲開發者2023年平均有效佣金率低於20%。

在中國市場，蘋果與微信之間的利益分配，也曾經在今年的下半年一度傳出「iPhone16 不支持微信」的傳言，之後蘋果公司在即將推出的iPhone 16當中批准了騰訊控股微信應用程式的更新。

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