大摩護台積 不怕川普2.0關稅戰 重申「優於大盤」評等
台積電近期股價受川普二度入主白宮恐再掀關稅大戰等不確定性影響，走勢疲弱，惟摩根史坦利證券（大摩）最新報告力挺，強調不用擔心潛在關稅、在美設廠稀釋毛利率等問題，因為台積電都會將成本轉嫁給客戶，重申「優於大盤」評等及台幣1330元（約40美元）目標價。
大摩是川普當選後，第一家發布報告，力挺台積電不受「川普2.0」時代來臨影響的外資券商。
拜登政府上周宣布，依據晶片法案，對台積電亞利桑那州廠提供獎勵，其中包括承諾在美國生產A16技術（或1.6奈米）先進晶片。
大摩指出，上述公告確認兩件事，首先是依據晶片法案，美國將對台積電亞利桑那州廠提供高達66億美元的直接資金；美國商務部先前在4月8日宣布與台積電簽署初步備忘錄，之後完成盡職調查。其次，在台積電三座亞利桑那州晶圓廠中，第一座將於明年初全面啟用。
大摩認為，該公告只是確認相關訊息，並非代表台積電在美國會積極推進到更先進製程。而宣布A16製程與台積電4月時公布的新聞稿一致，也就是亞利桑納州第二座晶圓廠將採取全球最先進的2奈米製程，並將於2028年開始生產，第三座晶圓廠將採用2奈米或更先進的製程，將於2030年之前開始生產。
因此，大摩相信，台積電將能符合台灣政策，也就是在2028年、2029年先在台灣採用A14（或最先進的1.4奈米）製程，並於2030年前在美國晶圓廠採用A16製程。
台積電在美國設廠可能導致毛利率稀釋的問題受關注，大摩認為，台積電將轉嫁成本。設備供應鏈亦表示，在第三階段之後，台積電亞利桑那州廠將加速擴建，包括可能建造更多晶圓廠，因為該園區總共可容納六座晶圓廠。
大摩預期，美國晶圓廠長期會稀釋毛利率，但仍相信台積電股價可重新評價，原因有二，一是在美國新政府上任之前，已確認台積電能獲得66億美元資金；二是台積電可以繼續調整未來的晶圓價格，以轉嫁美國生產的更高成本。
至於投資人擔心的潛在關稅議題，大摩早在7月已經提到關稅風險，並於7月18日法說會詢問台積電。台積電管理階層當時指出，如果有任何關稅，最終都是由台積電的客戶來支付。大摩認為，這並不是只有台積電會面臨的問題。
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