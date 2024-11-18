ETF投資熱潮 中國多家基金業者管理費打3折

A股掀起ETF投資熱潮，多家業者打出「三折」牌。圖為華夏基金。(新華社資料照片)

在中國國家隊資金大舉申購下，A股掀起ETF投資 熱潮，中國基金業者華夏、易方達、富國、華安等近期都打出「三折」讓利，將股票ETF年管理費率從0.5%下降到0.15%。

券商中國統計，目前股票ETF管理費的最低一檔是0.15%，產品數量占比不足20%，而有占比近75%的產品管理費在0.5%。其中包括滬深300ETF、上證50ETF、中證500ETF、創業板50ETF等核心寬基（市值型）產品在內，31檔規模超過人民幣百億（約13.82億美元）的ETF中，更是有26檔管理費為0.5%，占比超過80%。

另據Wind數據統計，截至本月16日，下半年以來共有過九家基金公司下調旗下ETF的管理費和託管費，包括富國、銀華、華夏及華安基金外，還有博時、國泰、南方、鵬華、易方達與博時基金等。

上海一家基金業者負責人認為，目前ETF降費的確出於「比價」考慮，一家公司ETF降費，其他基金公司也得被迫跟進。因為ETF是高度同質化的產品，基金公司必然會圍繞費率展開競爭。

前述負責人進一步指出，這對有其他固定收入的大規模公司影響小，但對中型公司而言，降價會對公司經營利潤 產生不小影響。他估算，如果管理費下降到0.15%，實現盈虧平衡的規模可能就要上人民幣千億元（約138.2億美元）。對個別基金公司而言，如果讓大規模的ETF打三折，公司明年淨利可能會腰斬。