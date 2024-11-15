我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹The One 傳馬英九將出席

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

小米AI眼鏡預計明年Q2亮相 對標Meta Ray-ban

記者謝守真／綜合報導
小米攜手歌爾布局AI眼鏡。（新華社）
小米攜手歌爾布局AI眼鏡。（新華社）

小米的事業版圖持續拓大，中國媒體「36氪」指出，小米計畫推出新一代AI眼鏡，並且已經與歌爾股份合作，預計將會於2025年第2季發布該產品。

小米創辦人雷軍預計該產品年出貨量將在30萬台以上。知情人士稱，這項產品將「全面對標Meta Ray-ban」，搭載AI功能、音訊耳機模組和相機模組，同時，將以小米自有品牌形式發布。

歌爾股份相關人士針對上述消息回應稱，公司對具體客戶訊息及項目內容不予透露，公司AI眼鏡業務現階段尚未量產，主要產品可應用於AI眼鏡等終端產品。

近期，百度、OPPO、vivo、華為、字節跳動等中國企業都積極評估AI眼鏡項目，市場競爭激烈。

Meta與Ray-ban合作的成功激發中國廠商的熱情，有行業人士分析，Meta與Ray-ban合作，為中國業者提供AI落地硬體的全新思路，並驗證市場需求。同時，Meta與Ray-ban的AI功能無法進入中國，中國AI眼鏡業有著一定的市場空缺，「大家都希望成為中國的Meta Ray-ban」。而小米和手機廠商的進入或將加劇當地市場的競爭。

不過，有多位業內人士表示，前述軟硬體廠商的AI眼鏡項目，「大部分還沒到立項的階段，但已在密集和供應鏈廠商交流中」，「預計最快也要到2025年底」，料2025年將成為AI眼鏡爆發元年。

另外，中媒智能湧現提到，各廠商面臨的問題各不相同，如華為需找到能用的晶片，字節跳動則需找到更合適的硬體供應商。有分析人士表示，AI眼鏡是個門檻很低但天花板很高的產業。要快速製作一款AI眼鏡產品很簡單，但要真正讓AI眼鏡always on（永遠在線）並不容易。

實際上，中國AI眼鏡大戰槍聲已響。目前星紀魅族已發布多款眼鏡產品；百度近期則發布「小度AI眼鏡」，該產品被定義為「全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡」，將於明年上半年發布。

AI 小米 百度

上一則

鴻海歷年最旺Q3 純益勁揚4成、大賺15億美元

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

臉書分類廣告涉壟斷 歐盟重罰8.4億元

臉書分類廣告涉壟斷 歐盟重罰8.4億元
230天創紀錄生產10萬輛小米SU7 雷軍曬「打地鋪」照片

230天創紀錄生產10萬輛小米SU7 雷軍曬「打地鋪」照片
小米15鑽石限定版手機被搶光

小米15鑽石限定版手機被搶光
小米15手機熱賣到斷貨 總裁盧偉冰致歉：提升產能追貨中

小米15手機熱賣到斷貨 總裁盧偉冰致歉：提升產能追貨中

熱門新聞

專家警告，美國總統當選人川普上台後若是落實選舉政見，果真大幅提高關稅，將啟動一波美元大幅升值走勢，勢必帶給新興市場巨大衝擊。（路透）

川普若對中貨課60%關稅 專家：人民幣恐重貶50% 引爆這些新興幣貶爆

2024-11-12 08:11
台積電亞利桑納州廠。（聯合報系資料庫／台積電提供）

川普拜登有望同框 台積電亞利桑納廠將開幕 這2巨頭也出席

2024-11-09 07:09
美國聯準會（Fed）在美東7日下午2時宣布降息1碼，是連續第二次降息，聯邦資金利率來到4.5%至4.75%。 美聯社

Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

2024-11-07 15:04
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，未來十年AI的運算效能將呈指數級成長，「我們將處在某種超級摩爾定律曲線上」。路透

黃仁勳大預測：AI運算效能將出現「超級摩爾定律」

2024-11-08 10:37
美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近。(路透)

美超微股票下市威脅在即 投資人怎麼辦、還能交易嗎？

2024-11-14 00:04
受「白手套」在台積電下單代工事件影響，8日傳出台積電已向所有大陸Al晶片（包括GPU）客戶發送電子郵件，宣布自下周（11月11日）起，將暫停向這些客戶供應7奈米及以下更先進製程的代工服務。美聯社

台積電將斷供大陸7奈米及以下製程？多家公司回應了

2024-11-08 16:25

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑