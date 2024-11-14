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台幣爆量連3日貶值 3個月新低

記者陳美君／綜合報導
台幣連三貶，創下三個月新低。（本報資料照片）
台幣連三貶，創下三個月新低。（本報資料照片）

川普勝選效應方興未艾、聯準會官員釋出偏鷹訊息，美元指數強漲，突破106關卡。匯銀主管說，熱錢13日匯出逾10億美元，拖累新台幣盤中貶破32.5元，最多貶值1.03角落於32.528元；眼見匯價貶破32.5元，市場湧現出口商拋匯潮，中央銀行也進場調節，新台幣貶值金額縮至2.5分，收在32.45元，連三貶並為三個月新低。

川普當選後，美國新貿易政策高度不確定，可能加劇台灣金融市場波動；台灣央行13日表示，將妥適採行金融市場穩定措施，維持匯市穩定，央行維持匯市穩定主要措施有三，一，運用大額結匯即時通報系統，掌握台灣匯市供需狀況；二，透過拆款、換匯交易、公開市場操作及調整存款準備率等措施，提供金融體系流動性；三，密切注意國際資金動態，若遇匯市供需失衡，將本於職責適時進場調節，維持新台幣匯率動態穩定。

央行統計顯示，新台幣匯率已連三日貶值，累計貶值3.35角。

匯銀主管表示，熱錢13日源源不絕匯出，出口商和央行一同站在拋匯方，讓新台幣貶值金額從逾1角縮至2.5分後報收，匯市交易熱滾滾，續創20.94億美元成交大量。

央行統計顯示，美元指數13日上漲0.36%，非美貨幣升貶互見，其中台灣主要貿易對手國貨幣韓元、人民幣匯率為升值，日圓、星元與新台幣匯率下挫。

人民幣匯率13日升值0.18%，韓元匯率上漲0.14%，表現相對強勢；日圓匯率重挫0.83%淪為「最弱亞幣」，星元匯率貶幅0.27%，超前新台幣貶幅0.08%。

匯率 央行 川普

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