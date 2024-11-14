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遊戲營收勁揚 雲服務獲利提升 騰訊Q3財報 每天賺近8千萬美元

記者黃雅慧／綜合報導
騰訊第3季營收及獲利表現優異，主要受益遊戲業務強勁增長與AI助力。（路透）
騰訊第3季營收及獲利表現優異，主要受益遊戲業務強勁增長與AI助力。（路透）

中國科技巨頭騰訊控股發布今年第3季財報，單季營收人民幣1671.9億元（約231.1億美元），年增8%；淨利人民幣532.3億元（約73.6億美元），年增47%，估算下來平均每天淨賺人民幣5.78億元（約7992萬美元），基本每股盈利人民幣5.76元（約0.7美元）。第3季營收及獲利表現均優於市場預期，主要受益遊戲業務強勁增長與AI助力。

累計今年前三季營收人民幣4878.1億元（約674.4億美元），年增7%；淨利人民幣1427.5億元（約197.3億美元），年增62%，基本每股盈利人民幣15.34元（約2.1美元）。

第3季毛利為人民幣888.28億元（約122.8億美元），年增16%。騰訊稱主要由於本土市場遊戲、視頻號及微信搜一搜高毛利率收入來源的增長。同時，雲服務盈利能力提升亦對整體毛利增長有所貢獻。毛利率由去年同期的49%提升至53%。

在包含主營遊戲業務的增值服務業務方面，第3季營收年增9%至人民幣827億元（約114.3億美元）。其中，本土市場遊戲營收年增14%至人民幣373億元，得益於包括《無畏契約》、《王者榮耀》、《和平精英》及《地下城與勇士：起源》在內的遊戲驅動。國際市場遊戲營收為人民幣145億元（約20億美元），年增9%，乃由於包括《PUBG MOBILE》及《荒野亂鬥》在內的遊戲表現強勁。

同時，社交網路營收增長4%至人民幣309億元（約42.7億美元），得益手遊虛擬道具銷售、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長。另外，騰訊由第3季起將「網絡廣告」分部更名為「營銷服務」，季內營收人民幣299.93億元（約41.4億美元），按年增17%。

騰訊提到，持續在產品和運營中部署AI，包括營銷服務和雲服務，所帶來的切實可見效益也愈加顯現，將持續投資於AI技術、工具和解決方案，以服務用戶與合作夥伴。

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