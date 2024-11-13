蘋果攻OLED 中國京滬深蘇等4地設實驗室 降低採購成

蘋果最近在中國的北京、深圳、蘇州和上海四個主要城市建立本地顯示器研究實驗室。（路透）

為了實現供應鏈 多元化和產品成本的進一步降低，蘋果公司最近在中國的北京、深圳、蘇州和上海四個主要城市建立本地顯示器研究實驗室。

據行業觀察人士稱，這一戰略舉措可視為中國顯示生態系統的一項重大投資，這其中包括京東方等中國主要顯示面板公司及各種設備和材料相關公司的貢獻。

CINNO Research報導，蘋果公司此項舉措的大背景是近些年有機發光二極體（OLED）的應用範圍，已經慢慢從智慧手機擴展到平板電腦和筆記型電腦。

與其透過嚴重依賴南韓 供應鏈，蘋果最終的目標是進一步降低OLED面板的採購成本。隨著中國企業與蘋果的合作不斷展開，這些中國企業的技術能力也在迅速提升，進而引發人們對南韓公司影響力可能減弱的擔憂，畢竟南韓公司一直是iPhone 顯示面板的主要供應商。

業內評論，這些研究實驗室正在為蘋果公司的iPhone、iPad、Vision Pro和未來的可折疊iPhone開發和測試新型OLED面板，蘋果將透過這些中企產品，與南韓面板進行比較進行品質評估。

這些研究實驗室戰略性地選擇在中國東部沿海的幾個主要城市，這些城市一直以其強大的顯示產業集群聞名。值得注意的是，蘋果僅在深圳研究實驗室就投資人民幣20億元（2.7億美元），預計未來人員將增到1000人。

蘋果對中國顯示生態系統如此大量的投資，業內人士認為這是為了迅速提高中國公司的面板生產水準和品質，最終讓嚴重依賴南韓的OLED供應鏈多樣化。

展望未來，預計中國公司要加入iPhone 17供應鏈還是會面臨挑戰。蘋果計畫擴大低溫多晶氧化物（LTPO）OLED的應用，今年第1季，中國企業在全球OLED面板出貨量上首次超過南韓產業。蘋果和中國產業間產量攻勢和潛在的研究成果，未來都可能會危及南韓公司在該領域的地位。