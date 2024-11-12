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舊換新帶動… 中國新能源車10月賣出143萬輛 創新高

記者謝守真／綜合報導
以舊換新政策對汽車消費拉動效應明顯，推動車市熱度走高。圖為小米新能源車。（新華社）
以舊換新政策對汽車消費拉動效應明顯，推動車市熱度走高。圖為小米新能源車。（新華社）

中國汽車工業協會11日發布最新數據顯示，10月中國新能源汽車持續快速增長，月銷量再創歷史新高達到143萬輛，較去年同期大增49.6%，且新能源汽車新車銷量已占汽車新車總銷量的46.8%。

中汽協分析，進入10月，中國以舊換新政策對汽車消費拉動效應明顯，多地車展與促銷活動舉行，企業新車型密集投放，推動車市熱度走高，因此10月汽車銷量月比和年比均實現增長。其中，乘用車市在多項正面因素推動下持續向好，商用車市表現相對疲軟，新能源汽車和汽車出口仍保持較快增長。鑑於以舊換新政策加碼後提振效果顯著，建議明年延續相關政策，並儘早發布實施細則，擴大宣傳。

據中汽協微信公眾號「中汽協會數據」消息，今年10月，中國新能源汽車產銷分別完成146.3萬輛和143萬輛，年比分別增長48%和49.6%，雙雙大增近50％。而新能源汽車在新車銷量上，則是占據汽車新車總銷量的46.8%。累計今年1至10月，中國新能源汽車產銷分別完成977.9萬輛和975萬輛，年比分別增長33%和33.9%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的39.6%。

數據還顯示，今年10月，中國新能源汽車出口12.8萬輛，月增16%，年增3.6%。而今年前十個月，新能源汽車出口105.8萬輛，年增6.3%。顯示中國新能源汽車在各國拉高關稅之際，出口依舊穩定成長。

在中國整體車市上，數據指出，今年10月，中國汽車產銷分別完成299.6萬輛和305.3萬輛，較9月分別成長7.2%和8.7%，年比分別增長3.6%和7%。而1至10月，中國汽車產銷分別完成2,446.6萬輛和2,462.4萬輛，年比分別增長1.9%和2.7%，汽車產量增速較1至9月收窄0.01個百分點，銷量增速擴大0.36個百分點。

另，10月，中國汽車在國內銷量為251.1萬輛，月增10.6%，年增6.2%；汽車出口54.2萬輛，季增0.5%，年增11.1%。

中國新能源汽車10月數據(資料來源：中國汽車工業協會 製表：經濟日報)
中國新能源汽車10月數據(資料來源：中國汽車工業協會 製表：經濟日報)

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