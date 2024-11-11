我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

韓媒：AI需電孔急 台灣非核化面臨困境 對核能態度鬆動

編譯陳律安／綜合外電
隨著AI的興起，民進黨政府對核能的態度逐漸鬆動，圖為在台灣重啟無望的核四。（聯合報系資料照片）
隨著AI的興起，民進黨政府對核能的態度逐漸鬆動，圖為在台灣重啟無望的核四。（聯合報系資料照片）

在日本福島核災後，台灣與德國不約而同推動非核政策，然而，隨著賴清德新政府的上任，台灣當局對核能的態度正在鬆動，尋求「非核轉型」的可能性，原因是在人工智慧（AI）熱潮與半導體產業的榮景下，電力需求急劇增加，升高了使用核能的迫切性。

朝鮮日報報導，台灣對貿易的依賴度高，穩定的電力供應對台灣至關緊要。舉世將核能視為零碳排、高經濟效益的乾淨能源。

行政院長卓榮泰在10月29日於立法院答詢時表示：「政府並非不了解國際趨勢的變化」，並表示「對未來新的核能技術持開放態度」。然而，基於過往的非核政策，政府將按原定計畫，在明年完成核電機組的關閉。自前總統蔡英文時代以來，非核家園一直是民進黨的指標性政策，推翻此政策在政治上並不容易。實現非核轉型需要黨內共識，但目前仍有不少反對聲音。

自今年5月上任以來，總統賴清德已多次暗示調整非核政策。政府已設立了國家氣候變遷對策委員會，並吸納了如電子製造商和碩董事長童子賢等主張核重啟電的人士。院長卓榮泰在7月底接受「日本經濟新聞」採訪時表示，為因應AI和半導體產業的電力需求，將對2030年核電重啟問題進行討論。

經濟部長郭智輝在今年6月於立法院表示：「過往預計每年電力需求增長約2.7%，但情況已改變」，「隨著AI產業的爆炸性成長，未來十年電力需求將每年增加超過3%」。不過，對於中止非核政策，郭智輝指出「經濟部僅為執行機關，此事應由立法院決定」，強調黨內共識的重要性。

自推動非核政策以來，台灣在2018年至2023年已關閉四座核電機組。今年7月，核三廠1號機組已停止運轉，明年5月將關閉2號機組。在2021年的公投，核四廠的商業發電計畫未過關，在進度早已超過90%的情況下，卻遭到中止。明年，台灣將實際達成非核目標。

在非核政策啟動前，核電占台灣總發電量約12%；去年此一比率已降至6.3%，今年進一步降至3%，明年預定降至零。

蔡英文政府原定在2025年達成非核家園目標，將電力結構重新調整為80%的燃煤、燃氣發電，與20%的風力、太陽能等再生能源。然而，截至去年，再生能源占比僅為9.5%，要在明年達到20%幾乎不太可能。由於國土狹小，風力和太陽能等再生能源資源有限，台灣與韓國面臨同樣的挑戰。

AI 賴清德 蔡英文

上一則

歐洲籌資市場提振低迷股市 擬採美式說明書易取得投資資訊

下一則

LG新能源傳替SpaceX開發電池 早盤股價飆漲9%

延伸閱讀

布局2026？賴清德、卓榮泰接力訪宜蘭

布局2026？賴清德、卓榮泰接力訪宜蘭
黑白集／經長點名雲豹炒股 金管會袖手旁觀？

黑白集／經長點名雲豹炒股 金管會袖手旁觀？
總預算付委 卓榮泰：預算加上去選票多 但政府無法作為

總預算付委 卓榮泰：預算加上去選票多 但政府無法作為
藍問若川普勝選增「保護費」？ 卓榮泰：國防不排擠其他預算

藍問若川普勝選增「保護費」？ 卓榮泰：國防不排擠其他預算

熱門新聞

券商平台羅賓漢等交易所，已從美選押注大發利市。 （路透）

不只川普高興？民眾瘋狂押注美國總統大選 「這產業」樂開懷

2024-11-06 07:10
川普勝選，有神秘人在投注市場進帳將近5000萬美元。(路透)

神秘人逆風下注川普勝選進帳近5千萬 精準預測背景曝光

2024-11-06 21:56
美超微預定在5日美股盤後公布上季（7~9月）財報。（路透）

今年暴衝股價全蒸發 美超微上季財報將出爐 內部交易、下市風險引憂慮

2024-11-05 08:10
美國超過三分之二的州已結束投票。圖為賀錦麗支持者在選舉之夜造勢。(歐新社)

美2/3地區投票結束川普暫領先 道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%

2024-11-05 22:05
分析師認為，若美超微不足恃，輝達除戴爾外，還可以轉單台灣的委託設計製造商（ODM）和惠與（HPE）。（路透）

美超微落難 除了戴爾之外還有誰得利？

2024-11-05 03:10
不管總統大選何人勝出，州稅與地方稅抵扣上限都將面臨修改。(取材自pexels)

不管大選誰贏 州稅與地方稅抵扣上限將面臨修改

2024-11-04 08:08

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使