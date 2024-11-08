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受惠半導體復甦 華虹Q3淨利增2倍

記者林宸誼／綜合報導

中國晶圓代工二哥華虹半導體7日發布第3季財報，受到半導體整體復甦影響，尤其消費電子跟部分新興應用等領域的需求好轉，單季淨利為4481.6萬美元，年增222.6%。

財報顯示，華虹第3季銷售收入為5.26億美元，年減7.4%；毛利率12.2%，與去年同期相比下降3.9個百分點。展望第4季，華虹半導體預計銷售收入約在5.3億至5.4億美元，毛利率約在11%至13%。

華虹半導體總裁唐均君在財報中表示， 第3季半導體市場的整體復甦態勢符合預期，但存在著結構性分化。消費電子及部分新興應用等領域的需求好轉，功率半導體等需求情況的改善仍有待觀察。

唐均君指出，第3季華虹銷售收入達到5.26億美元、毛利率為12.2%，均優於指引，並與上季相比均實現提升。產能利用率也達到了全方位滿產。多元化的產品結構及營運效率的優化，展現出公司在面對複雜市場環境時擁有較好的韌性。

唐均君還表示，無錫新12吋產線的建設持續按照計畫推進，預計各製程平台的試生產及驗證將會在今年底到明年初全面鋪開，帶動公司整體營運表現邁上新的台階。

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