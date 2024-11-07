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國泰君安獲允併海通證券 總資產1.6兆人民幣 中證券業「超級航艦」

記者林宸誼／綜合報導
中國兩大綜合類證券公司國泰君安證券和海通證券合併，成中國證券航艦。（路透）
中國兩大綜合類證券公司國泰君安證券和海通證券合併，成中國證券航艦。（路透）

今年9月宣布要合併重組的國泰君安與海通證券，已獲得上海市政府同意，代表這起總資產達人民幣1.6兆元（約2251億美元）合併重組案，已成為中國史上最大的證券業「超級航艦」。

國泰君安與海通證券在9月5日同一天宣布合併重組，到了10月9日，國泰君安、海通證券重大資產重組預案公布並於10月10 恢復交易。

中國證券報報導，國泰君安證券董事長朱健，於10月26日全球財富管理論壇2024蘇河灣大會上表示，正加快推進與海通證券的併購重組，這是在加快建設金融強國、打造上海國際金融中心的大背景下，強強聯合、優勢互補共同打造一流投資銀行的重要舉措，也能夠更加有力地推動上海金融、科創「雙中心」聯動發展。

國泰君安10月30日公布第3季財報時提到，截至10月23日，合併重組交易相關的審計等工作尚未完成。在審計等相關工作完成後，國泰君安將另行召開董事會審議與本次交易相關的未決事項，並編製換股吸收合併報告書，履行相應的股東大會審議程式。

海通證券也在第3季財報中表示，與國泰君安正籌畫由國泰君安換股吸收合併公司並募集配套資金，本次交易尚需履行必要的內部決策程式，並需經有權監管機構批准後方可正式實施。

根據兩家券商公布的第三季財報，國泰君安和海通證券兩家券商的總資產、淨資產合計分別為人民幣1兆6251.85 億元（約2251億美元）、人民幣3008.2 億元（約423.3億美元），而中信證券最新披露的上述兩項數據分別是1兆7317億元（約2392億美元）、人民幣2238 億元（約314.9億美元）。

國泰君安與海通合併，淨資產將超越中信證券，位列行業第一。

華創證券金融業研究主管首席分析師徐康則指出，海通證券是被併購方，海通證券受到海外業務及投行業務事件影響，底層資產質量總體不算非常健康，這也導致海通證券估值在行業內偏低。

若此時順利實現合併，有助於化解國際業務相關風險。對國泰君安亦是利好。雖然國泰君安是合併方，需要考慮收購價格，商譽、資產風險等多層面因素，但合併後的券商業務規模更大，對融資成本，業務做大做強都有利。

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