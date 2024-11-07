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全球平板電腦前5大 中企聯想、華為、小米占3席

記者黃雅慧／綜合報導
小米平板Q3出貨量年增近六成，成長快速。圖為小米pad 7。（取材自小米官網）
小米平板Q3出貨量年增近六成，成長快速。圖為小米pad 7。（取材自小米官網）

市調機構Canalys在6日發布第3季全球平板電腦出貨量數據顯示，平板電腦市場總體年增11%。蘋果、三星穩居前二。聯想與華為分別位居三、四名，小米排第五，但年增58%，成長速度驚人。

Canalys表示，第3季全球平板電腦出貨量達到3740萬台，受消費和商業領域需求復甦的推動，平板電腦市場連續三季出現增長。

就廠商排名觀察，蘋果與三星第3季市占率分別為36.3%、18.4%，蘋果市占率較去年同期下滑3.8個百分點，三星提高0.2個百分點。

值得注意的是，中國廠商成長快速。在出貨量方面，聯想年增14%，小米則以58%的增幅成為增長最快的廠商。華為的出貨量290萬台，年增29%。

平板電腦銷售第三至五名皆由中國廠商包辦，聯想、華為與小米第3季市占率分別為7.9%、7.7%與6.8%，市場占有率較去年同期分別增加0.2個百分點、1.1個百分點與2個百分點。

Canalys研究經理Himani Mukka表示，在充滿挑戰的消費環境中，各市場的捆綁優惠和積極促銷推動平板電腦出貨量的成長。第3季零售通路庫存累積，為迎接提前開始的節日折扣季。無論是海外市場的「Black Friday」、「Cyber Monday」，還是「雙11」購物節，各大廠商都在推出新品，以吸引用戶升級舊款平板電腦。

另一家市調機構IDC統計也有同樣趨勢，第3季全球平板電腦出貨量達到3960萬台，年增20.4%。IDC稱增幅如此明顯，一方面與去年同期基期數據低，一方面也與行業供應端樂觀有關。

不過IDC在品牌統計上則有些差異，前五名分別為蘋果、三星、亞馬遜、華為與聯想。市占率分別為31.7%、17.9%、11.6%、8.2%與7.6%。除了亞馬遜與華為市占率個別增長5個百分點與1.3個百分點之外，其他市占皆較去年同期有所下滑。

IDC指出，華為在第3季出貨320萬台，年增44.1%。新推出的MatePad SE 11因其競爭力價格受市場青睞，聯想出貨量為300萬台，年增14.7%。儘管降至第五位，但商業市場表現顯著改善。

華為 三星 小米

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