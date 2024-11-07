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中國Mini LED電視逆勢崛起 Q3銷量激增6.4倍

記者林宸誼／綜合報導
大陸Mini LED電視異軍突起，今年第3季銷量激增超過6.4倍，線上市占更是攀升至13.4%，較去年同期提升了驚人的11.8個百分點。圖為台灣面板廠在Touch Taiwan展覽。聯合報資料照片
大陸Mini LED電視異軍突起，今年第3季銷量激增超過6.4倍，線上市占更是攀升至13.4%，較去年同期提升了驚人的11.8個百分點。圖為台灣面板廠在Touch Taiwan展覽。聯合報資料照片

根據洛圖科技（RUNTO）發布的線上監測報告，2024年第3季，中國智慧電視市場經歷銷量下滑，共計售出364.8萬台，年減15.7%。同時銷售額也未能倖免，達到人民幣109.3億元（約15.3億美元），年減5.6%。

然而，在這一市場低迷的背景下，Mini LED電視異軍突起，銷量激增超過6.4倍，線上市占更是攀升至13.4%，較去年同期提升了驚人的11.8個百分點。

分析指出，Mini LED電視之所以能夠逆勢上揚，得益於消費者對電視畫質與亮度要求的持續升級。傳統的LCD電視在面對這些新興需求時顯得力不從心，而Mini LED電視則以其高對比和鮮豔的色彩表現，成功抓住了消費者的心。

不僅如此，與市面上的OLED電視相比，Mini LED電視在使用壽命和穩定性方面更勝一籌，同時價格也更加親民。這些因素共同作用，使得Mini LED電視在市場上獲得了廣泛的認可和青睞。

此外，中國政府的家電「以舊換新」政策補貼比例最高可享20%優惠，單件補貼上限為人民幣2000元（約281.4美元），這一政策顯著提升了電視產品的銷量，也將推動Mini LED、OLED等新型電視顯示技術的發展。

根據TrendForce集邦諮詢「2024 Mini LED新型背光顯示趨勢分析報告」，2024年上半年，電視品牌商面臨面板漲價和運費上調等挑戰。為了改善營收狀況，廠商如TCL、小米和海信等中國品牌，透過減少Mini LED分區數，以更具競爭力的價格吸引消費者。這一策略成功刺激了市場需求，預計全年Mini LED電視出貨量將年增55%，達到635萬台。

據LEDinside統計，2024年共有約50款Mini LED電視新品上市，電視廠商包括康佳、TCL、長虹、海信、創維、華為、小米、索尼、三星、飛利浦等眾多品牌。

今年發布的Mini LED電視新品不僅涵蓋55、65、75和85吋等常見尺寸，還推出了100和110吋的超大尺寸選擇。這一舉措目的在滿足不同消費者的需求，無論是家庭影院愛好者還是追求沉浸式觀影體驗的用戶，都能找到適合自己的螢幕尺寸。

小米 索尼 華為

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