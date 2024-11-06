我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普拿下第2個搖擺州喬治亞 賓州領先賀錦麗

美首位公開「跨性別」入國會 麥布萊德當選眾議員

台外資淨匯入 改寫同期新高

記者廖珮君、陳美君／台北報導

台灣金管會5日公布，10月外資淨匯入32.9億美元，連三月淨匯入，累計前十月淨匯入328.1億美元，以10月底新台幣兌美元收盤價32.031元換算，總金額達台幣1兆510億元，首度衝破兆元台幣大關，改寫同期新高。

一般預料，若11、12月外資未有大幅淨匯出，全年淨匯入額可望改寫史上新高。全年淨匯入史上新高是2023年，當時全年淨匯入額達295億美元。

也因外資連續三個月淨匯入，推升外資累積餘額攀升到2783.1億美元高點，等於外資在台已投資新台幣8.91兆元，蓄勢突破9兆元大關，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。

據金管會統計，累計前十月外資大舉賣超台股新台幣4482.7億元，為2011年同期第四大累計賣超金額，同期外資淨匯入、卻又大賣超台股，到底外資是走還是留？

財金官員說，9月美國降息、11月逢美國總統大選，全球股市波動加劇，外資對台股轉趨保守，可能賣超先獲利了結後先匯出，再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數字上。

台股 投資 央行

上一則

比特幣噴漲了 突破7.5萬元創新高 慶賀川普暫領先

下一則

任天堂上季淨利銳減69% Switch銷售下修至1250萬台

延伸閱讀

不斷更新／總統大選開票 川普vs.賀錦麗 19：3

不斷更新／總統大選開票 川普vs.賀錦麗 19：3
美國總統大選排隊多久才能投到票？貧富差距現蹤

美國總統大選排隊多久才能投到票？貧富差距現蹤
川普若重返白宮 星學者：美與東南亞關係可能趨冷淡

川普若重返白宮 星學者：美與東南亞關係可能趨冷淡
美政治學者：中國若侵台 美國將為保衛台灣一戰

美政治學者：中國若侵台 美國將為保衛台灣一戰

熱門新聞

輝達即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效

2024-11-01 18:51
不管總統大選何人勝出，州稅與地方稅抵扣上限都將面臨修改。(取材自pexels)

不管大選誰贏 州稅與地方稅抵扣上限將面臨修改

2024-11-04 08:08
美超微預定在5日美股盤後公布上季（7~9月）財報。（路透）

今年暴衝股價全蒸發 美超微上季財報將出爐 內部交易、下市風險引憂慮

2024-11-05 08:10
美國超過三分之二的州已結束投票。圖為賀錦麗支持者在選舉之夜造勢。(歐新社)

美2/3地區投票結束川普暫領先 道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%

2024-11-05 22:05
美超微（Super Micro Computer）在美股30日早盤暴跌24%。路透

盤前傳出這消息 美超微早盤暴跌24%

2024-10-30 10:51
輝達將取代英特爾，納入道指成分股。(路透)

取代英特爾 Nvidia納道指成分股 華府關切

2024-11-02 21:20

超人氣

更多 >
不斷更新／川普再拿下搖擺州喬治亞 川普247 vs.賀錦麗210

不斷更新／川普再拿下搖擺州喬治亞 川普247 vs.賀錦麗210
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍152：紅183

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍152：紅183
「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機