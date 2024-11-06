台外資淨匯入 改寫同期新高

台灣金管會5日公布，10月外資淨匯入32.9億美元，連三月淨匯入，累計前十月淨匯入328.1億美元，以10月底新台幣兌美元收盤價32.031元換算，總金額達台幣1兆510億元，首度衝破兆元台幣大關，改寫同期新高。

一般預料，若11、12月外資未有大幅淨匯出，全年淨匯入額可望改寫史上新高。全年淨匯入史上新高是2023年，當時全年淨匯入額達295億美元。

也因外資連續三個月淨匯入，推升外資累積餘額攀升到2783.1億美元高點，等於外資在台已投資 新台幣8.91兆元，蓄勢突破9兆元大關，顯示外資仍看好台股 ，台股後市資金動能無虞。

據金管會統計，累計前十月外資大舉賣超台股新台幣4482.7億元，為2011年同期第四大累計賣超金額，同期外資淨匯入、卻又大賣超台股，到底外資是走還是留？

財金官員說，9月美國降息、11月逢美國總統大選，全球股市波動加劇，外資對台股轉趨保守，可能賣超先獲利了結後先匯出，再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行 單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數字上。