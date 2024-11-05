FT：能源轉型遲緩電價成本急升 台灣需要合理漲價機制

台積電這幾年使用電價已經翻倍，明年在台灣的電價將是台積電全球營運地區中最高的。（路透）

台灣能源轉型進展緩慢，讓國內產業倍感壓力。電價接連上漲，停電風險增加，對台積電 在內業者競爭力造成莫大影響。

台積電財務長黃仁昭上個月已表示，台積電這幾年使用的電價已經翻倍，明年在台灣的電價將是台積電全球營運地區中最高的。

英國金融時報（FT）報導，相較於法國和南韓 其他依賴能源進口的已開發經濟體，台灣電價上漲的速度尚稱緩和，但官方研究人員預料，台灣工業用電成本將超過日本和南韓這兩個台灣在外銷上的競爭對手。

彭博分析師曾估算，明年若在最壞情境下電價漲到追平日本的水準，半導體業者的營業利益可能較目前所估減損多達14%。

台積電自估電價上漲會導致明年的毛利率 稀釋1個百分點，對於毛利率接近60%的台積電而言，影響其實不大。

中華經濟研究所高級分析師鄭睿合指出，在台灣電子產業中，電力僅占營運成本的1.5%，先進的微影設備和研發費用才是主要支出。

不過，電價上漲只是台灣產業能源問題的一環。標普全球最近一份研究報告中指出：「長期來看，電力供應短缺可能會導致台積電擴充晶片生產受限。」報告提醒，電力已漸漸成為台積電的信用風險。

金融時報指出，由於先進半導體生產的能源需求急升，所需電力幾乎是前兩代的兩倍。以台積電為例，去年製作一層12吋晶圓每光罩層需耗40.5度電，幾乎是2017年兩代製程技術前所需電量的兩倍。

此外，由於人工智慧的普及推動伺服器算力的需求，台灣還需要為Google等雲端服務商在國內建設和擴展的大型資料中心供應電力。

中華經濟研究院綠色經濟中心副研究員陳中舜指出，企業需要的是合理的電價機制。他表示，電價脫序上漲會讓企業在規劃投資時無所適從，難以掌握風險。在當前體系下，企業獲利取決於政府的政策或恩給，實在不是一個有志成為高度民主國家的應有表現。