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大摩：中國太陽能鏈轉機浮現 持有股票良機來臨

記者林宸誼／綜合報導
大摩認為，由於行業加速整合、產品價格將觸底回升，中國光電產業鏈將迎來新的發展機遇。（新華社資料照片）
大摩認為，由於行業加速整合、產品價格將觸底回升，中國光電產業鏈將迎來新的發展機遇。（新華社資料照片）

A股太陽能光電類股本輪暴漲行情，再次使中國光電行業成為華爾街關注焦點。摩根史坦利（大摩）認為，由於行業加速整合、產品價格將觸底回升，中國光電產業鏈將迎來新的發展機遇。該機構對中國光電行業給出了積極的展望，認為當前是投資者建倉的良機。

華爾街見聞報導，大摩分析師在報告中上調未來幾年中國光電板安裝的預測，將2024年的太陽能安裝預測從217GW上調至225GW，主因分散式發電項目的強勁表現。

大摩分析師估計分散式太陽能將占2024年中國總安裝量的51.7%，反映了投資者對新政策影響的預期，包括允許分散式太陽能專案參與電力市場交易，對分散式太陽能專案回報的影響。

大摩分析師還略微提高了2025年和2026年的安裝預測，分別達到240GW和276GW，先前預測分別為239GW、274GW。

大摩表示，中國光電行業協會（CPIA）有關「反內卷」呼籲正在奏效，光電元件價格進一步下降的空間很小；工信部未來可能公布更嚴格的光電能耗限制政策，這將進一步加速行業內的產能整合，淘汰效率低下的產能，從而提高整個行業的生產效率和盈利能力。

10月中旬，中國光電行業協會發文稱，低於成本得標涉嫌違法，呼籲製造企業依法合規地參與市場競爭，不要進行低於成本的銷售與投標。

值得注意的是，有消息傳出，太陽能光電模組廠商近期紛紛上調出貨價格。10月30日就有多家光電龍頭企業漲價。

晶澳科技表示，市場上分銷通路價格略有調整。晶科能源回應稱，基於行業「反內卷」會議所達成的共識，各企業正共同努力促進產業鏈價格逐步回歸合理區間，公司積極回應。隆基綠能則表示，漲價傳聞屬實，公司光電組件價格上漲每瓦人民幣0.01到0.02元。

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