富士康鄭州蓋新大樓 進軍新能源電池

富士康正式進軍動力電池產業。根據中國商業查詢平台「天眼查App」顯示，富士康新能源電池（鄭州 ）有限公司已於10月24日成立，法定代表人為崔志成，註冊資本6億元人民幣（約8426.9萬美元），由富士康新事業發展集團全資持股。

IT之家報導，富士康新能源電池（鄭州）有限公司的經營範圍含電池製造、電池銷售、汽車零部件研發、汽車零部件及配件製造、新能源汽車電附件銷售、新能源原動設備製造、新能源汽車換電設施銷售等。

今年7月，富士康科技集團與河南 省政府簽署「河南省政府與富士康科技集團加快推進新事業專案戰略合作協定」，富士康將在鄭州投資 建設新事業總部大樓，承載新事業總部功能。

專案一期選址位於鄭東新區，建築面積約7萬平方公尺，總投資約10億元人民幣。

新事業總部主要建設總部管理中心、研發中心和工程中心、戰略產業發展中心、戰略產業金融平台、產業研究院和關鍵人才中心、行銷中心、供應鏈管理中心等七個功能單位，將為富士康在中國實施「3+3」戰略提供產業資源、技術儲備、資金融通、智力支持等。

此外，新能源汽車試製中心專案將規畫建設「國際一流的新能源汽車高端化示範產線」，目標是將鄭州航空港建設成為富士康新能源汽車板塊的核心生產基地。