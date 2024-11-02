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華為前3季淨利下滑13% 總裁任正非坦言：還在掙扎中

記者林宸誼／綜合報導
華為面臨複雜外圍環境帶來的挑戰，前三季財報顯示，淨利下降13.8%，華為總裁任正非坦言，目前「還在掙扎中」，還有很多困難要克服。(路透資料照片)
華為面臨複雜外圍環境帶來的挑戰，前三季財報顯示，淨利下降13.8%，華為總裁任正非坦言，目前「還在掙扎中」，還有很多困難要克服。(路透資料照片)

中國通訊巨頭華為公布今年前三季財報顯示，累計營收為5859億元（人民幣，下同，約822.9億美元），歸屬於母公司所有者的淨利潤為629億元（約88.3億美元），分別較去年同期增長28.3%、下降13.8%。

面臨複雜外圍環境帶來的挑戰，華為總裁任正非近日坦言，目前「還在掙扎中」，還有很多困難要克服。

有財務人士表示，華為今年前三季利潤下滑，與榮耀以及超聚變公司等業務的出售結算時間有關。據華為先前公布的年報，去年華為的部分利潤來自出售榮耀業務及伺服器業務形成的金融公允價值變動，而這些業務出售也在去年底完成結算。

據上海清算所公布數據顯示，華為2023年前三季的「公允價值變動收益」達到553億元，而在今年前三季，該收益為虧損4.5億元。換言之，目前華為的利潤和營收更能反映正常業務的經營情況。縱向來看，華為今年前三季營收已接近2019年同期水準。

雖然華為並未在季報中公布各個板塊的業績，但從市場調研機構公布的情況來看，手機終端、汽車業務以及依託於AI晶片昇騰底座的計算體系，成為支撐今年前三季華為業績回暖關鍵。

以手機為例，隨著「Mate60 Pro先鋒計畫」的開啟，華為旗艦機型逐步恢復正常生產節奏。IDC數據顯示，2024第3季華為智慧手機出貨量年增42%，中國市占增長至15.3%。

汽車業務中，根據賽力斯先前發布的公告及相關審計報告，2024年上半年華為車業務主體深圳引望智慧技術的營收達到104.35億元，主業毛利率為55.36%。淨利潤為22.31億元，相比2022年和2023年的虧損狀態實現轉虧為盈，並且預估2024年度淨利潤為33.51億元。

但也可以看到，各個業務板塊也面臨著各自的挑戰。例如從市場結構來看，華為手機海外市場仍未恢復。市場調研機構techinsights報告顯示，華為全球智慧手機出貨量在第2季年增49%，達到1,160萬支，中國市場占出貨量的89%。而在境內市場，華為也面臨著其他手機品牌的反攻。

此外，今年以來，華為持續推進原生鴻蒙生態，截至目前，鴻蒙生態設備數量突破10億台，但首款原生鴻蒙終端的落地情況，以及Mate70產業鏈供貨情況目前仍需要等待時間驗證。

業內人士表示，除了終端業務外，作為華為發展人工智慧的關鍵，華為這些年來一直圍繞昇騰處理器、CANN和MindSpore在構築昇騰生態。同時，儘管中國75%以上的應用軟體已能跑到鯤鵬處理器上，但也可以看到，仍有大量應用無法同時相容X86處理器和鯤鵬處理器。

華為 利潤 晶片

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