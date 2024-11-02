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台灣無薪假人數升溫 傳產製造業是重災區

記者葉卉軒／綜合報導

台灣勞動部1日公布最新減班休息（無薪假）實施人數5763人，半年來新高，主要實施在製造業，人數達4593人、約占了八成。這一期實施家數增加26家，人數增加679人，主要是製造業中的化學工業有一家橡膠製品業者因訂單減少首次實施，人數近200人。

台勞動部1日公布，勞工行政主管機關通報因應景氣影響，勞雇雙方協商減少工時事業單位305家，實施人數5763人。本次家數增加26家，人數增加679人，多數事業單位實施人數在50人以下；實施期間多數為三個月（含）以下。

台勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本期變動較大主因跟製造業有關，本期製造業增加688人。其中，金屬機電工業增加418人，是無薪假重災區，主要有三家業者接續實施，皆因訂單減少。

其中一家為車床業者，有100多人實施；另外二家各有70至80人實施，分別是汽機車零組件製造業者和金屬製品業者。

另外，本期化學工業新增實施人數207人，僅次於金屬機電工業。其中有一家橡膠製品業者首次實施，人數就近200人，同樣也是因為訂單減少，該廠商每月平均實施四到九天，也是實施三個月。

整體來看，目前減班休息多數實施在製造業，其中又以傳產受創最為嚴重。王金蓉表示，後續需密切關注。不過，台勞動部觀察也發現，目前實施減班休息廠商沒有上下游關係，仍與個別廠商經營狀況有關，因為本期就有一家工具機業者因訂單回穩終止實施，該廠商原本實施人數有100多人。

王金蓉補充，製造業中的民生工業本期增加人數為二人；資訊電子工業則是增加61人。

從地區看，本期實施減班休息人數最多的地區是新北市，其次是台中市，花蓮縣名列第三。王金蓉指出，花蓮在0403震災過後，又連續遭遇幾次颱風，使得人數偏高，由於康芮颱風才剛離開，本期增加人數並不多，可能會反映在下期或12月的統計。

統計資料顯示，本期實施家數最多的是製造業（不細分行業別）170家、批發及零售業52家，住宿及餐飲業31家；製造業實施人數4593人、住宿及餐飲業493人、批發及零售業432人。

零售業 就業 勞工

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