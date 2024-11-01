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美超微風暴重挫股價 台灣供應鏈風險升高

財經新聞組／綜合報導
美超微審計師離職引發對其財務報表的擔憂。(路透)
美超微審計師離職引發對其財務報表的擔憂。(路透)

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）聘用的安永會計師事務所10月30日辭任，直言對其公司治理與透明度有疑慮，震撼業界，美超微30日股價因而狂洩逾32%，31日早盤再重挫逾16%。台灣美超微供應鏈優群、華泰、尼得科超眾、雙鴻、南俊恐承壓，市場關注是否面臨呆帳風險。

業界關注，安永辭任事件，是否是美超微引爆「完美風暴」的開端。此外，麗臺是美超微在台灣投資關係企業，後續動態同受矚目。

安永辭職後，華爾街空頭機構興登堡研究公司創辦人安德森 表示，安永的辭職信，是他所見過「用詞最嚴厲的案例之一」，安永的決定，可能會讓輝達等合作夥伴質疑未來與美超微合作的可能性。

安永早在7月底就對美超微透明度及內部控制等問題提出疑慮，並成立特別委員會進行調查，最終決定辭任。

美超微在呈交美國證管會（SEC）的文件中，引述安永的辭任聲明：「由於近期掌握的新資訊，我們無法再依賴管理層及審計委員會的陳述，也不願再與公司編製的財務報表有所關聯，因此決定辭任。」

華爾街日報一個月前報導，美超微正在接受美國司法部調查，一位前員工指控公司違反會計規則。對於安永辭任，美超微表示，已開始尋找新的會計師事務所。

法人指出，上市企業遇到會計師辭任是一大警訊，不僅會在股市出現龐大賣壓，後續恐面臨銀行抽銀根等資金面問題，對供應鏈的應收付帳款也是一大考驗。

法人點名，台廠美超微供應鏈包括雙鴻負責供應水冷板，尼得科超眾則是母公司日商Nidec供貨CDU，南俊為伺服器滑軌，供應商華泰負責組裝，優群主要供應美超微伺服器DDR 5連接器。其中，華泰現階段伺服器占成品事業營收比重約60%、整體營收20%，最大客戶為美超微，其占整體伺服器比重高達九成。

對於美超微會計師辭任是否衝擊營運，優群表示，美超微占該公司營收比重不到2%，影響不大。

雙鴻則說，與美超微合作至今，均直接出貨至美國總公司，且貨款一向未拖欠，今年第2、3季的貨款早已收到，第4季因處於新舊機種交替期，原本需求就疲弱，後續財報效應仍待觀察。

至於板卡廠麗臺先前私募引進大訊科技及肯微科技，皆為伺服器硬體公司，大訊董事長梁見發及肯微董事長梁見達，是伺服器大廠美超微創辦人梁見後的手足；麗臺與美超微合作相關AI伺服器／工作站等新品，公司預計最快自今年9月起將逐步出貨。

尼得科超眾母公司日本NIDEC因「液冷模組」獲得Supermicro採用，計畫在泰國廠擴大生產液冷模組產能。

供應鏈 華爾街 AI

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