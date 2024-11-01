中國銀行房貸利率「動態調整」上路 最快3個月內就可變更

中國六大國有銀行宣布，1日起陸續對商業性個人住房貸款利率實行新的定價機制。（中新社）

中國六大國有銀行「工農中建交郵儲」10月31日同步宣布，11月1日起陸續對商業性個人住房貸款利率 實行新的定價機制。也就是說調整房貸利率不用再等一年，只要新舊房貸利差超過0.3個百分點，最快三個月就可以進行利率調整。

這也意味著中國人民銀行一個月前發布的完善商業性個人住房貸款利率定價機制要求，正式落地生效。

據了解，中國房貸利率通常是一年調整一次，通常是每年的元旦，當人行宣布降息 ，新買房的房貸利率馬上適用較低利率，但現有的房貸族卻要等到明年元旦才能調降利率，導致中國房貸族日前因為利差過大而提前償還房貸，不利於內需消費。

新浪財經報導，根據六大行公告，對於以浮動利率，也就是貸款市場報價利率（LPR）加減點報價的存量個人房貸，當它的利率加點值高於全國新發放個人房貸利率平均加點值30個基點（0.3%）時，借款人可以向銀行申請調整房貸利率LPR加點值，調整後的加點為全國新發放個人房貸利率平均加點值加30個基點。

全國新發放個人房貸利率平均加點值為人民銀行最新發布的全國新發放個人房貸加權平均利率減去對應季度五年期以上LPR均值。如果所在地區有個人房貸利率政策下限，則最終加點值不能低於所在城市房貸利率加點政策下限。

另外，對於此前不少貸款人認為房貸利率重定價周期統一為一年，不能及時反映市場供需變化，容易造成新舊房貸利差過大等情況，六大國行的公告明確取消房貸利率重定價周期最短為一年的限制。貸款人可以向銀行提出將重定價周期調整為三個月或六個月，當然還可以保持為一年。

需要注意的是，在整個還款周期裡，房貸利率重定價周期只能調整一次。這也意味著，如果貸款人認為未來貸款利率將下跌，那麼將房貸利率重定價周期調整為三個月，就可能更早地享受到LPR調降帶來的優惠；如果貸款人認為未來貸款利率將上漲，那麼將房貸利率重定價周期保持為一年，自己的房貸利率上漲就會更晚一些。

據了解，除了六大國有銀行外，其它商業銀行近期也將陸續發布公告，跟進新的個人房貸利率定價機制，後續人行將不再統一調整存量房貸利率。